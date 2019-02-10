Сын Мэнни Пакьяо провел первый бой в ринге

18-летний Эммануэль Пакьяо провел товарищеский поединок, который продлился два раунда и завершился вничью

Эммануэль Пакьяо. Фото: Instagram

Сын Мэнни Пакьяо провел первый бой в ринге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/02f/3d8/5c602f3d86181.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/02f/3d8/5c602f3d86181.png 2019-02-10T16:04:20+02:00 Бокс 18-летний Эммануэль Пакьяо провел товарищеский поединок, который продлился два раунда и завершился вничью

Эммануэль, 18-летний сын экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО), ныне владеющего титулом чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе, провел свой первый боксерский поединок. Товарищеский бой против Лукаса Карсона прошел в Алабанге, на нем присутствовали семья и друзья соперников. Поединок продолжался два раунда и закончился ничьей. В первом раунде сын Пакьяо отправил своего соперника в нокдаун.

Старший сын Пакьяо готовился к этому бою в клубе Фрэдди Роуча в Лом-Анджелесе, сообщается, что он мечтает в будущем представлять свою страну.

Напомним, что в январе в Лас-Вегасе Пакьяо одержал победу над американцем Эдриеном Бронером и защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA.

А накануне стало известно, что Пакьяо заработал за бой с Бронером в четыре раза больше, чем его соперник. Так, гонорар филиппинца, без учета процентов от продаж PPV и билетов, составит 10 миллионов долларов. Его соперник заработает 2,5 миллиона долларов, не считая бонусов.

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Источники: Сегодня|Спорт , xsport.ua Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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