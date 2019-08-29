Сын шахтера, который умеет принимать роды: полное досье на соперника Ломаченко – Люка Кэмпбелла

Люк Кэмпбелл / Фото: Instagram

31 августа 31-летний британец Люк Кэмпбелл поспорит с Василием Ломаченко за титулы WBA, WBO и WBC. Кто он, этот Кэмбелл, и с чем пришел? "Сегодня" собрали полное досье но соперника украинского Хайтека

МОГ СТАТЬ БАНДИТОМ

Мало того, что у Люка Кэмпбелла ирландские корни, а ирландцы издавна славились своими бойцами: взять хотя бы 1-го чемпиона-тяжа Джона Салливана, родившегося в США в семье ирландских эмигрантов. Так у парня еще и дед был чемпионом Ирландии по боксу. Так что тут выйти в ринг сам Бог велел. Хотя его отец-шахтер был далек от профи-спорта.

В зал в Халле в 13 лет Люк пришел за компанию с младшим братом Кейном, который вдохновлялся Мохаммедом Али и Роем Джонсом, но уже тогда был готов к войне в ринге. Ведь несмотря на очаровательную внешность, был непослушным ребенком, и спорт спас его от преступности: "Я был очень агрессивным, вспыльчивым, имел проблемы в школе. Был на скользкой дорожке. А бокс учит дисциплине, без него у меня бы возникли проблемы с полицией. В зале я обнаружил способ направить мою агрессию во что-то позитивное".

Читайте также: Ломаченко – Кэмпбелл: когда начало и где смотреть драку олимпийских чемпионов

"ЗОЛОТО" ОЛИМПИАДЫ ИЗ ГАРАЖА

Любительская карьера Кэмпбелла была стремительной, но и падений хватало. В сборную Англии он попал в 19 лет, а с Ломаченко мог пересечься в 2006 году на юношеском чемпионате мира, но проиграл в 1-м же бою, а украинец стал победителем. Дальше бойцы пошли разными весовыми тропами: на чемпионате Европы-2008 Кэмпбелл взял "золото" в категории до 54 кг, Ломаченко - до 57 кг. Победа Люка стала первой для Англии на ЧЕ с 1961-го.

В конце 2009-го он получил травму и выбыл на 10 месяцев, но настроился выиграть домашнюю Олимпиаду-2012. Люк много тренировался в своем гараже, отказав ряду промоутеров, предлагавших контракт в профи, в 2011-м стал вице-чемпионом мира до 56 кг, а через год олимпийским чемпионом - 1-м для Британии в легчайшем дивизионе за 104 года. По иронии судьбы, в финале он выиграл у... ирландца Невина.

Ломаченко – Кэмпбелл. Афиша боя / Фото: Twitter

ГОРКИ ПРОФИ: ПЛАКАЛ ОДИН РАЗ В ДЕНЬ

Летом 2015-го, через два года после начала профи-карьеры, Кэмпбелл завоевал первый пояс WBC International в легком весе и стал претендентом на титул WBC. Но сенсационно проиграл французу Ивану Менди и потерял статус. В 2017-м британец таки сразился за пояс WBA с Хорхе Линаресом. За две недели до боя с Хорхе у Кэмпбелла от рака умер отец, который напророчил ему чемпионство. Это стало для Люка ударом: "Я, наверное, плакал один раз в день. Я должен был попытаться отключить чувства. Я не хотел, чтобы лагерь Линареса думал, что это слабость и мне больно".

Реклама

Смотрите, как Кэмпбелл тренируется перед боем с Ломаченко

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

Британец Кэмпбелл уступил Линаресу раздельным решением судей, а ряд специалистов считали, что Люк перебоксировал венесуэльца. Интересно, что через полгода Линарес нокаутом в 10-м раунде проиграл Ломаченко. А Кэмпбелл вернул статус претендента, взяв реванш у Менди. По слухам, бой Люка с Василием планировался еще в 2018-м. Сейчас у Кэмпбелла 20 побед (16 КО) и 2 осечки. Он выше Ломы на 5 см (175 см), размах рук больше на 14 см (180 см).

РЕГБИ, ЭЛЬФ И РАМЗИ

Кэмпбелл – ярый футбольный фанат. Хотя в детстве неплохо играл в регби. Семья Люка жила небогато: у отца, шахтера, не было стабильной работы, и все зависело от заработков мамы, поэтому после Олимпиады Кэмпбелл основал свой фонд: "Я видел, как дети реагировали на меня. Я был для них источником вдохновения и хотел придать уверенность и поддержку подрастающему поколению".

Боксер умеет готовить, не стесняясь спрашивать советы через соцсети у известного шеф-повара Гордона Рамзи. Благодаря внешности его приглашают в рекламу, в частности одежды. А также на тест-драйвы автомобилей. Между боями любит поиграть с детьми и друзьями в пейнтбол, а на Рождество частенько участвует в костюмированных вечеринках: примерял и образ эльфа. Последний отпуск с семьей провел в Индии.

Читайте также: Кто победит в бою Ломаченко – Кэмпбелл: эксперты дают 87 процентов на украинца

ПРИНИМАЛ РОДЫ В СОБСТВЕННОЙ КУХНЕ

С женой, голландской моделью Линси Краанен, Кэмпбелл с 19 лет. Она стала его первой любовью. Линси подарила боксеру двоих сыновей. И оба уже подписаны в одном из модельных агентств. Люк очень близок с детьми. После "золота" ОИ-2012 Линси, которая была на 6-м месяце беременности, рассказала, что Кэмпбелла вдохновил на победу старший сын Лео: "Люк сделал это для него. Это то, что они всегда смогут разделить между собой".

Второй сын пары, Линкольн, появился на свет в их доме, и 25-летнему боксеру пришлось принимать роды вместе с тестем, который жил на той же улице: "Я не испугался перед олимпийским финалом, но когда мы поняли, что ребенок идет, и у нас не было акушерки или профессиональной помощи, это было страшно. Пуповина застряла на шее Линкольна. Чарли удалось освободить его. Когда я услышал его плач, это было огромное облегчение".

СЛАВА: ТЕЛЕФОН В ПОЗОЛОТЕ

Олимпийское "золото" сделало Кэмпбелла суперпопулярным в Великобритании. Королевская почта разрисовала золотой краской почтовый ящик возле его дома и выпустила в честь Люка почтовую марку с его изображением. А в Халле рядом с боксерским клубом, где тренировался Кэмпбелл, появилась "золотая" телефонная будка. В 2013-м за выдающиеся заслуги боксера наградили орденом Британской империи. Его пригласили в "Танцы на льду". Люк быстро освоил конек, вышел в финал и занял 3-е место! А после шоу подписал контракт в профи-боксе с Эдди Хирном, хотя жена была не в восторге.

Боксеры на дуэли взглядов / Фото: Getty Images

Смотрите, как Ломаченко играет в гольф перед боем с Кэмпбеллом

Ломаченко играет в гольф. Видео skysportsboxing

ESPN: "Не ждите от британца, что он перебоксирует коллегу-левшу - он будет искать другие методы. Лучший шанс для Кэмпбелла достичь мировой славы и войти в историю - нокаутировать Ломаченко. Кэмпбелл показал, что может быть опасным панчером. Он вырос из худощавого парня в легчайшем весе, который выиграл все свои бои на Олимпиаде-2012 по очкам, в смертоносного легковеса в профи. Люк самый высокий оппонент Василия. Но размер не имеет значения, когда это касается кого-то столь гениального, как Ломаченко".

МНЕНИЯ О ЛЮКЕ КЭМПБЕЛЛЕ

Майк Тайсон, экс-абсолютный чемпион мира: "Он хорошо шел, а потом потерял выносливость. Но это его укрепило. Кэмпбелл хорош. Он готов бороться за чемпионство".

"Он хорошо шел, а потом потерял выносливость. Но это его укрепило. Кэмпбелл хорош. Он готов бороться за чемпионство". Джордж Гроувз, экс-чемпион WBA: "Ничего не смутит Люка. У него толстая кожа, большой опыт и абсолютная вера в себя. Ощущение, что немногие верят в него. Мы не видели лучшую версию Люка".

"Ничего не смутит Люка. У него толстая кожа, большой опыт и абсолютная вера в себя. Ощущение, что немногие верят в него. Мы не видели лучшую версию Люка". Пол Малиньяджи, экс-чемпион IBF, WBA: "У Кэмпбелла есть фактура, скорость и родословная. Это не значит, что он победит, но у него есть фундамент, чтобы заставить Ломаченко думать. Он может доставить ему проблему ментально. Нельзя победить Ломаченко в скучном бою. Это нужно делать в размене ударами".

Как мы писали ранее, соперник Ломаченко одновременно спаррингует с тремя боксерами. "Сначала было сложно, но это хорошая тренировка: тебя неожиданно бьют под разными углами, а это повышает концентрацию", – рассказал Люк Кэмпбелл.

Смотрите, как Ломаченко отправил в нокаут британца Кроллу

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама