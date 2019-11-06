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"Та же история, что с Кличко": Усику предрекли большие проблемы с популярностью в США

6 ноября, 17:26

По мнению авторитетного эксперта Владимира Гендлина, украинец вряд ли понравится американской публике

Владимир Кличко и Александр Усик

Владимир Кличко и Александр Усик / Фото: Instagram

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Знаменитый российский комментатор бокса Владимир Гендлин высказался о готовности Александра Усика биться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом весьма скептически оценил его шансы на популярность в боксерской Мекке – США.

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Усик – Уизерспун

Усик – Уизерспун / Фото: Getty Images

"С кем там в супертяжелом весе можно еще боксировать? Ну можно провести еще один промежуточный бой... Для того, чтобы сделать имя себе, – заявил Владимир Гендлин. – Мы знаем, что центр бокса, как ни крути, это все-таки Штаты. Американцы такой народ: им не важно, откуда ты приехал, откуда ты свалился. Если ты хороший боксер, то ты будешь любимцем в этой стране. И даже если ты свой, американец, но плохой – с тобой будут разбираться. Что остается? Нужно сделать имя себе в Соединенных Штатах"

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Владимир Гендлин. Фото – Totalbox

"Вопрос только в стиле Усика. Понравится ли он тамошней публике или нет? Так же история произошла с Владимиром Кличко, это я очень хорошо помню. И Костя Цзю, кстати, говорил: "Не важно, выигрываешь ты в Америке или нет. Самое главное, быть там популярным". Вот что важно. А популярность завоевывается стилем, а американский стиль, это что? Рубка и нокауты. А вот быстрые маневры и джеб, так сказать, там публике не очень нравятся"

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"Усик же – технарь чистой воды, стопроцентный", – заключил Владимир Гендлин.

Как мы писали ранее, после победы над Чаззом Уизерспуном Усик может провести бой с Дереком Чисорой. В феврале против Александра намерены выставить британца, в свое время плюнувшего в лицо Владимиру Кличко.

Отметим, что в последнее время, к сожалению, все больше боксерских поединков приводят к трагическим последствиям. Как сообщалось ранее, американец, дравшийся на разогреве у Усика, умер от полученных ударов. Патрику Дэю было 27 лет.

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бокс Александр Усик Владимир Гендлин

Источник: Владислав Усачев YouTube

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