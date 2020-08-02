"Так и становятся чемпионами": тренер Деревянченко уверен, что украинец завоюет титул

Андре Розье считает, что наш боксер успешно сразится с Джермаллом Чарло

Еще один украинский боксер-профессионал знает дату своего боя за чемпионский титул. 26 сентября Сергей Деревянченко будет биться в США с чемпионом в среднем весе по версии WBC Джермаллом Чарло. Мы сообщали, что Деревянченко в бою с Чарло получил третий шанс стать чемпионом мира.

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Американский тренер 34-летнего уроженца Крыма Андре Розье в интервью ресурсу FightHype высказал свое мнение о работе с Сергеем:

"Деревянченко отдаст все силы ради победы. Это его лебединая песня. Для Сергея это – третья попытка стать чемпионом мира. Уверен, что он победил Головкина, но нам не дали титул. На этот раз у нас нет права ошибиться. Сергей – не примадонна. Я работал с примадоннами ранее, но до конца моей жизни у меня больше не будет таких бойцов. Деревянченко слушает меня, мало говорит и только высказывает свои пожелания. Послушайте, так и становятся чемпионами мира! Деревянченко намерен боксировать с Чарло и хочет разрушить планы Джермалла, лишив его баланса. Чарло – жесткий и сильный парень, но Сергей ничем не отличается. Я думаю, что опыт Деревянченко дополняет его навыки. Поэтому он никогда не терял баланс или настрой".

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