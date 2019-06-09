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Так и убить можно: Шевченко вонзила сумасшедший хай-кик пяткой в висок Ай

9 июня, 11:43

Женские бои в "клетке" поразили очередным жестоким нокаутом. Его автором стала Валентина Шевченко по прозвищу Пуля

Шевченко против Ай. Нокаутирующий удар
Шевченко против Ай. Нокаутирующий удар. Фото: AFP

В ночь с 8 на 9 июня в американском Чикаго состоялся турнир единоборств смешанного стиля UFC 238. В одном из главных боев вечера уроженка Киргизии Валентина Шевченко по прозвищу Пуля одержала в чикагской "клетке" победу над американкой Джессикой Ай в бою за титул в женском наилегчайшем весе. Во втором раунде поединка Джессика Ай, фамилия которой переводится как "глаз", пропустила сумасшедший хай-кик в голову и рухнула на спину. Джессика долго не могла прийти в себя. В итоге арбитр боя даже не стал подзывать ее к себе, чтобы зафиксировать победу Валентины Шевченко.

Как сообщалось ранее, появился уникальный ракурс нокаута в бою Головкин – Роллс. Прежде чем "отключить" канадца, Головкин применил сумасшедший по силе и коварности прием - динамит по верховой дуге. В частности, мастером приема, который применил Головкин в бою с Роллсом, был легендарный Рокки Марчиано.

Также мы писали, что чемпионка UFC рассказала, как ее с женой едва не пристрелили грабители. Андраде со своей супругой ехала на машине, когда их остановили вооруженные люди. Напавшие забрали у женщин деньги, телефоны, документы и автомобиль. Позже брошенный автомобиль был обнаружен и возвращен Джессике.

Видео нокаута пощечиной в исполнении 170-фермера по прозвищу Пельмень

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Тег UFC, Валентина Шевченко

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Сегодня|Спорт

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