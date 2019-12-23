Так вот для чего они: эпатажная боксерша прикрыла свои прелести чемпионскими поясами

Ева Бродницка / Фото: Instagram

Чемпионка мира по версии WBO во втором полулегком весе полячка Ева Бродницка (18-0, 2 КО) на своей странице в Instagram похвасталась "самым лучшим нарядом". Спортсменка полностью оголилась, прикрыв свои прелести только чемпионскими поясами. "Мой лучший наряд", – подписала снимок боксерша.

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На взвешивании перед предыдущим боем Ева решила развеселить публику и поцеловала соперницу Эдит Маттиссе, а та в ответ отвесила ей пощечину. Потасовку удалось избежать лишь благодаря охране. Зато на ринге Бродницка отомстила своей обидчице и победила ее раздельным решением судей.

35-летняя Бродницка провела четыре успешных защит титула чемпионки мира. Она известна тем, что снималась для польской версии Playboy.

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