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"Такам – не в приоритете": промоутер Усика рассказал о планах украинца, предначертанных свыше

24 июня, 21:03

Красюк подтвердил, что уже через один бой Усик сразится с победителем пары Руис – Джошуа

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Instagram

Промоутер Александра Усика Александр Красюк прокомментировал ближайшие планы украинца. Напомним, дебютный бой Усика в супертяжах должен был состояться 25 мая в США против камерунца Карлоса Такама. Однако травма бицепса у украинского боксера заставила этот поединок отменить. "Мы пока не определились с окончательной датой возвращения Александра Усика в ринг. Планируем бой на сентябрь. Но ни времени, ни места, ни соперника пока подтвердить не могу, – заявил промоутер Усика. – Такам? Он есть среди вариантов. Но вы же видели – сейчас он не в приоритете. Вчера пришла новость (Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе), которую мы ожидали. Делаем расклады и возможные сценарии".

Бой с россиянином Поветкиным в планы Усика не входит

При этом на вопрос, не слишком ли быстро – уже через бой – Усик выйдет на победителя пары Джошуа – Руис, промоутер украинца Александр Красюк ответил: "Что значит "быстро"? Пророчили же, что и чемпионом мира, и абсолютным чемпионом он быстро станет. Если человек может это сделать, то можно определить, когда – уже вовремя. Когда Господь дает такой шанс – это и есть вовремя".

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Тренировка Усика

Как мы сообщали ранее, Кличко рассказал, когда мы увидим бой Усика на НСК "Олимпийский". "В этом году, к сожалению, такой поединок не состоится. Планируем на следующий", – заявил мэр Киева.

Также сообщалось, что россияне признали Усика боксером года за то, что начистил лицо их суперзвезде. В 2018-м Александр провел три поединка в крузервейте, в каждом из которых одержал победу. Сначала он взял верх над латвийцем Майрисом Бриедисом, затем одолел звезду российского спорта Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии, а потом еще оказался сильнее британца Тони Беллью.

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Тег Александр Усик, Карлос Такам, Александр Красюк

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Источники:

Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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