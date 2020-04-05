"Таких людей я называю нытиками. Вы недостойны миллиона": Усик не сдержался и ответил своим хейтерам

Украинский супертяж и бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик провел еще один прямой эфир в своем Instagram. И в очередной раз боксер нарвался на критику со стороны хейтеров. Часто Усик не обращает внимания на такие выпады в свой адрес, но тут не сдержался и ответил своим "доброжелателям". Ранее промоутер Усика рассказал о срыве боя с Чисорой.
"Друзья, знаете, что вас раздражает, что вам не нравится, что вас бесит? То, что я не соответствую вашим ожиданиям. Я и не должен этого делать. Вы ожидаете чего-то от кого-то. Не конкретно от меня, а от кого-то. Таких людей я называю нытиками. Они жалуются на свою жизнь, что у них ничего не получается, что они не могут заработать. Вся ваша суть в том, что вы хотите миллион.
Но вы недостойны миллиона, вы не знаете, как его потратить. Вы просто говорите: "Миллион, миллион, миллион!". На самом деле это очень мало. Но если вы желаете получить миллион, то вы никогда в жизни его не получите. Потому что вы хотите большего и не довольствуетесь малым", — заявил Усик.
Ранее стало известно, что российский тренер после шуток с Усиком по поводу коронавируса заразился сам. Наставник встречался с украинским боксером в Лондоне. Тогда же Усик пошутил, что подхватил хеппи-вирус.
Смотрите, как Усик и Баста провели прямой эфир
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