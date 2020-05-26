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Танцы Усика против скорости Чисоры "Если хотите поразить цель, нужно ее сначала увидеть"

26 мая, 21:15

Александр Трикиша

Во время любительской карьеры Усик следил за боями Чисоры по телевизору

Украинский боксер Александр Усик и британец Дерек Чисора делятся своими планами на очный поединок. Боксеры продолжают подготовку к бою, но пока нет официальной даты встречи. Изначально они должны были встретиться 23 мая в Лондоне, но битва была перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Ранее мы писали, что у боя Усик – Чисора уже есть новый постер и даже победитель: дело осталось за малым.

Чисора сомневается, что Усик сможет выдержать напор опытного тяжеловеса, учитывая неуверенный дебют украинца в хэвивейте в поединке против Чазза Уизерспуна. Британец планирует идти вперед и сделать ставку на скорость.

"Обычно я сталкиваюсь с таким планом во время каждого боя" – ответил Усик в интервью Sky Sports. – "Если вы хотите поразить цель, вам нужно ее сначала увидеть, потому что он может наносить столько ударов, сколько сможет, но нужно, чтобы они еще и цели достигали".

"Когда я был любителем, я смотрел его бои в супертяжелом весе с Виталием Кличко, Дэвидом Хэем, и я думал: "Вау, такие замечательные парни где-то далеко". А теперь я собираюсь боксировать против одного из тех замечательных парней".

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А Чисора в недавнем интервью признался, что ему довольно сложно найти спарринг-партнеров, которые смогут повторить стиль Усика.

"Я собираюсь сосредоточиться на том, что я делаю. Я выйду на ринг и начну искать этого парня, и все. Он будет танцевать вокруг, но у нас есть определенные вещи, которые мы тренировались, и вещи, которыми мы занимались каждый день. Это окупится", – считает Чисора.

Ранее мы писали, чего Усику стоит опасаться: сейчас Чисора в лучшей форме, чем во времена проигранного боя с Виталием Кличко. По крайней мере, так твердит промоутер британца Дэвид Хэй.

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бокс Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

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