Тарас Шелестюк назвал имя своего следующего соперника
Украинский боксер 9 марта встретится с Мартином Анхелом Мартинесом
Чемпион мира 2011 года и бронзовый призер Олимпийских Игр 2012 года украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк возвращается после почти двухлетнего перерыва. Свой следующий поединок Шелестюк проведет 9 марта в США. И сегодня он назвал имя соперника.
"Я буду драться с бывшим претендентом на чемпионский титул Мартином Анхелом Мартинесом (19-16-1, 12KO). Все поклонники бокса могут посмотреть прямую трансляцию на YouTube и Facebook, которая начинается в 20:05 по тихоокеанскому времени (в 6 часов утра в Украине)", – написал Шелестюк.
На профессиональном ринге средневес Шелестюк провел 16 боев и все выиграл. Последний раз Тарас боксровал в июле 2017 года. Он встречался с мексиканцем Хесусом Альваресом Родригесом (15-3, 11 КО). Тарас начал поединок очень агрессивно и уже в первом раунде отправил Родригеса в нокдаун, а в третьем раунде Шелестюк нокаутировал мексиканца.
Прошлой весной Шелестюк принял участие в знаменитом марафоне в Лос-Анджелесе. Дистанцию в 42 км Тарас пробежал за 3 часа 37 минут и 31 секунду.
"Я хочу сказать спасибо всем волонтерам, которые помогали на протяжении всей гонки, и людям, которые поддерживали и приветствовали бегунов. Это было замечательное событие", – написал спортсмен в соцсетях.
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