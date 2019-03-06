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Тарас Шелестюк назвал имя своего следующего соперника

Сегодня, 10:45

Украинский боксер 9 марта встретится с Мартином Анхелом Мартинесом

Тарас Шелестюк готовится к возвращению
Тарас Шелестюк готовится к возвращению. Фото: Instagram
Тарас Шелестюк назвал имя своего следующего соперника //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f88/cd1/5c7f88cd1cf56.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f88/cd1/5c7f88cd1cf56.jpg Бокс Украинский боксер 9 марта встретится с Мартином Анхелом Мартинесом

Чемпион мира 2011 года и бронзовый призер Олимпийских Игр 2012 года украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк возвращается после почти двухлетнего перерыва. Свой следующий поединок Шелестюк проведет 9 марта в США. И сегодня он назвал имя соперника.

"Я буду драться с бывшим претендентом на чемпионский титул Мартином Анхелом Мартинесом (19-16-1, 12KO). Все поклонники бокса могут посмотреть прямую трансляцию на YouTube и Facebook, которая начинается в 20:05 по тихоокеанскому времени (в 6 часов утра в Украине)", – написал Шелестюк.

На профессиональном ринге средневес Шелестюк провел 16 боев и все выиграл. Последний раз Тарас боксровал в июле 2017 года. Он встречался с мексиканцем Хесусом Альваресом Родригесом (15-3, 11 КО). Тарас начал поединок очень агрессивно и уже в первом раунде отправил Родригеса в нокдаун, а в третьем раунде Шелестюк нокаутировал мексиканца.

Прошлой весной Шелестюк принял участие в знаменитом марафоне в Лос-Анджелесе. Дистанцию в 42 км Тарас пробежал за 3 часа 37 минут и 31 секунду.

"Я хочу сказать спасибо всем волонтерам, которые помогали на протяжении всей гонки, и людям, которые поддерживали и приветствовали бегунов. Это было замечательное событие", – написал спортсмен в соцсетях.

Ранее Алина Шатерникова рассказала нам о промоутерах и второй работе боксеров:

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Тег бокс, боксер, Тарас Шелестюк

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boxing-mma.com

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