Тайский боксер Чаяфон Мунсри побил рекорд Флойда Мейвезера

Чемпион мира по версии WBC в минимальном весе таец Чаяфон Мунсри (51-0, 18 КО) побил рекорд Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО) по количеству побед на профессиональном ринге.

Накануне представитель Таиланда единогласным решением судьей победил очередного претендента на свой титул Педро Тадурана (12-2, 9 КО).

Таким образом, теперь на счету Мунсри 51 победа в 51 бою, в то время как Мейвезер завершил свои выступления на отметке в 50 выигранных поединков.

Напомним, что победитель Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO украинец Александр Усик не будет отказываться от своих титулов. Пояса Усик будет защищать в поединке против Тони Беллью.

Кстати, мы давали состав участников второго сезона Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. С первого сезона в нем выступят Майрис Бриедис и Юниер Дортикос.

Ранее мы писали, что бой блогеров в Британии собрал больше денег, чем поединок Владимир Кличко – Тайсон Фьюри. В Манчестере на ринг вышли КСИ и Поль Логан.