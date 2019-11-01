Тайсон Фьюри дал волю ногам: британец избивал "бомжа"-бородача в стиле Кличко-кикбоксера

Когда-то так в ринге работал Виталий Кличко. Теперь ударами с ноги блеснул Цыганский король

Тайсон Фьюри vs Брон Строумэн / Фото: Reuters

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Появилась реакция экс-чемпиона мира в боксе Тайсона Фьюри на первый поединок в качестве рестлера. Напомним, в четверг, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Цыганский король, в свое время отобравший бокерские чемпионские пояса у Владимира Кличко, победил звезду рестлинга – американского бородача-гиганта Брона Строумэна, приложившись по лицу соперника не только кулаками, но и дав волю ногам.

Иными словами, против Строумэна, которого Фьюри перед боем обзывал "бомжом", британец успешно применил приемы из арсенала Виталия Кличко той поры, когда знаменитый украинский боксер был еще кикбоксером.

Смотрите, как Тайсон Фьюри бьет с ноги

Правда, нокаут в исполнении Фьюри в рестлинге все-таки был боксерским – с кулака!

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"Выступление в лиге рестлеров стало для меня фантастическим опытом, – заявил после победы над Броном Строумэном Тайсон Фьюри, получивший за этот бой гонорар в 15 миллионов долларов. – Брон определенно мощный боец. Вернусь ли я в этот вид единоборств? Далее я планирую провести поединок с Деонтеем Уайлдером, который должен состояться 22 февраля. Посмотрим, что будет после этого"

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Отметим, что предыдущий поединок в боксе Цыганский король провел в сентябре 2019 года. Тогда Фьюри по очкам победил Отто Валлина, но получил серьезное рассечение. Из-за той травмы были опасения, что Тайсон откажется от февральского противостояния с Уайлдером.

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