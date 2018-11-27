Тайсон Фьюри отдаст бездомным гонорар за бой с Уайлдером

Британский боксер считает, что его дети сами должны зарабатывать себе на жизнь

Уже на этих выходных в Лос-Анджелесе состоится чемпионский бой в супертяжелом весе. Обладатель пояса по версии WBC Деонтей Уайлдер будет защищать титул в бою с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

Претендент на титул уже придумал куда потратит свой гонорар за бой.

"Я собираюсь отдать деньги бедным, построить дома для бездомных. У меня нет желания стать миллионером. Я не бизнесмен. Нельзя забрать все деньги с собой, поэтому я помогаю людям, которые не могут помочь себе", – цитируют Фьюри британские СМИ.

Тайсон Фьюри с супругой Пэрис воспитывают четверых детей, однако боксер уверен, что они сами должны научиться зарабатывать деньги.

"Я считаю, что если ты обеспечишь детей всем необходимым, но не научишь зарабатывать, они не смогут это по достоинству оценить. Тратить чужие деньги – просто. А я хочу, чтобы мои дети жили своей жизнью, проложили свой собственный путь. Я не хочу, чтобы они всю жизнь пользовались моим именем. Это слишком просто".

Ранее Тайсон Фьюри рассказал откуда у него появилась тяга к алкоголю и наркотикам.