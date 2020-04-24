Тайсон Фьюри по секрету признался, что однажды пил пиво между раундами

Британский боксер в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о странных привычках боксеров, которые он наблюдал на протяжении карьеры. Кстати, Джошуа назвал боксеров, с которыми сразится до завершения карьеры.

"Берите с собой на тренировки жидкость, берите воду, берите все, что найдете. Я говорю все, что найдете, потому что я всю жизнь занимаюсь боксом и видел, как люди пьют нечто очень странное во время тренировок. Например, обычную колу, энергетики, молочные коктейли. Однажды я видел, как кто-то выпил целую банку пива между раундами. По секрету назову его имя – Тайсон Фьюри. Хорошие старые деньки, правда?", – сказал Фьюри в прямом эфире Instagram

В феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера в матче-реванше за титул чемпиона по версии WBC. Третий бой Фьюри против Уайлдера должен пройти в октябре.

К слову, недавно Фьюри сравнил силу ударов Уайлдера и Кличко. Британский боксер назвал, в чем главная опасность ударов Уайлдера

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Смотрите, как Фьюри и Уайлдер вели себя на пресс-конференции в США:

Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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