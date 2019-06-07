Тайсон Фьюри: Руис вдохновляет всех толстяков, он нокаутировал Аполлона

Бывший чемпион мира порадовался победе Руиса над Джошуа

Руис победил техническим нокаутом. Фото: AFP

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что пример чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руиса вдохновляет всех толстых людей. Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа в седьмом раунде.

"Я порадовался победе маленького толстого парня. Когда люди видят большого качка, они ожидают, что он нокаутирует соперника за один или два раунда. Я так не думал, поскольку знал, что Руис – очень хороший боксер. Я рад, что он толстый. Мы оба толстые.

Руис вдохновляет всех толстяков. Все только и говорят, что нужно держать себя в форме, выглядеть хорошо и следить за своим телом. Энди просто растоптал все эти правила, нарушил законы этики. Он вышел на бой в плохой форме, он не выглядел как боец.

Однако Руис нокаутировал парня, похожего на Аполлона. Исход боя определяет стиль соперников. Если бы Джошуа мог что-то сделать, то он бы сделал это во время поединка. Энтони не был отправлен в нокаут случайно. Его сначала побили, а затем нокаутировали", – сказал Фьюри.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко задумался о бое, подобных которому мир еще не видел. Чемпион мира заинтриговал поклонников, озвучив идею "боя" с животным.

Напомним, в своем последнем бою Ломаченко нокаутировал Кроллу:





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