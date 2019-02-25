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Тайсон Фьюри снова за свое: "Джошуа против Миллера – бой двух низкопробных бомжар"

Сегодня, 13:49

Британец обещает титульный бой с Дилианом Уайтом, если победит Уайлдера

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри. Фото: AFP
Тайсон Фьюри снова за свое: "Джошуа против Миллера – бой двух низкопробных бомжар" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3d6/1f4/5c73d61f4d9c3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3d6/1f4/5c73d61f4d9c3.png Бокс Британец обещает титульный бой с Дилианом Уайтом, если победит Уайлдера

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри негативно прокомментировал предстоящий чемпионский бой между Энтони Джошуа и Джарреллом Миллером и поделился мнением о Диллиане Уайте. Бой Джошуа – Миллер пройдет 1 июня в Нью-Йорке. На кону будут стоять титулы IBF, WBA Super и IBO, который владеет Джошуа. Кстати, недавно Энтони Джошуа и Джаррелл Миллер едва не подрались на дуэли взглядов.

"Думаю, это бой для развлекухи с участием пары придурков. Да, хороший бой для того, чтобы все похохотали, правда? Бой двух низкопробных бомжар, на который посмотрит 12 тысяч зрителей. Очень хорошо. Всем же нужны деньги на банковских счетах.

Я не виню Диллиана Уайта за то, что реванш с Джошуа не состоится. Я виню только Эдди Хирна (промоутер Джошуа и Уайта – прим.). Диллиан готов драться с кем угодно. Он прогрессировал больше остальных бойцов за последние два года. Поздравляю его!

Он точно заслужил титульный бой. Когда я побью Уайлдера, без проблем дам ему титульный шанс. Я не ссыкло – я человек слова. А Джошуа не будет драться с Уайтом, потому что он ссыкло", – сказал Фьюри.

Ранее мы писали, что чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко узнал своего следующего соперника. 12 апреля в Лос-Анджелесе Ломаченко встретится с Энтони Кроллой. 31-летний Ломаченко выиграл титул чемпиона WBA в легком весе в мае прошлого года, когда победил Хорхе Линареса, а в декабре в бою с Хосе Педрасой украинец завоевал пояс по версии WBO. 

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Тег бокс, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джаррелл Миллер

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