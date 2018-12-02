Тайсон Фьюри: "У нас с Уайлдером будет реванш"

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился впечатлениями от поединка с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Поединок Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри состоялся в Лос-Анджелесе. По итогам 12 раундов была зафиксирована ничья.

"Я дважды побывал в нокдауне, но верю, что выиграл этот бой. Мир знает, что я победил. Надеюсь, заставил вас гордиться после того, как почти три года отсутствовал в ринге. Я показал большое сердце и сумел встать после нокдаунов. Определенно, у нас с Уайлдером будет реванш, могу это сказать на 100%. Мы два великих чемпиона. Я и Уайлдер – лучшие боксеры супертяжелого веса на планете", – заявил после боя Фьюри.

32-летний Деонтей Уайлдер провел 41 бой в профи – 40 побед (39 нокаутом) и 1 ничья.

30-летний Тайсон Фьюри провел на профессиональном ринге 28 боев – 27 побед (19 нокаутом) и 1 ничья.

Напомним, что сегодня еще один чемпионский бой завершился. Украинец Александр Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC, нокаутировав Адониса Стивенсона.