Тайсон Фьюри / Фото: AFP

Тайсон Фьюри выбрал себе следующего соперника https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%A4%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%A4%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8 2019-08-03T14:55:00+03:00 Бокс Не очень известный оппонент

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри объявил своего соперника, с которым проведет свой следующий бой 14 сентября в США. Им станет не имеющий поражений шведский супертяжеловес, чемпион Европы Отто Уаллин.

Стоит отметить, что Уаллин уже успел дебютировать на американском ринге в апреле текущего года, где провел бой против американца Ника Киснера. Правда, этот поединок был зафиксирован как "не состоявшийся". В начале поединка боксеры столкнулись головами и у обоих образовались серьезные рассечения, из-за которых бой был остановлен.

Напомним, что Фьюри свой крайний бой проводил в середине июня, где одержал победу техническим нокаутом во втором раунде не имеющего поражений на момент боя немца Тома Шварца.

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Как мы писали ранее, Теофимо Лопес сделал предложение Ломаченко:"Итак, Ломаченко, побеждай в своем бою, я выиграю свой 19 июля. После этого я подерусь за титул IBF, а дальше – давай организуем бой за все четыре пояса".

Также добавим, что Ломаченко опубликовал ролик о погибшем российском боксере. Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко почтил память 28-летнего российского боксера Максима Дадашева.

Смотрите тренировку Василия Ломаченко в Таиланде:

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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