Тайсон Фьюри выбрал себе следующего соперника

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри объявил своего соперника, с которым проведет свой следующий бой 14 сентября в США. Им станет не имеющий поражений шведский супертяжеловес, чемпион Европы Отто Уаллин.
Стоит отметить, что Уаллин уже успел дебютировать на американском ринге в апреле текущего года, где провел бой против американца Ника Киснера. Правда, этот поединок был зафиксирован как "не состоявшийся". В начале поединка боксеры столкнулись головами и у обоих образовались серьезные рассечения, из-за которых бой был остановлен.
Напомним, что Фьюри свой крайний бой проводил в середине июня, где одержал победу техническим нокаутом во втором раунде не имеющего поражений на момент боя немца Тома Шварца.
Как мы писали ранее, Теофимо Лопес сделал предложение Ломаченко:"Итак, Ломаченко, побеждай в своем бою, я выиграю свой 19 июля. После этого я подерусь за титул IBF, а дальше – давай организуем бой за все четыре пояса".
Также добавим, что Ломаченко опубликовал ролик о погибшем российском боксере. Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко почтил память 28-летнего российского боксера Максима Дадашева.
Смотрите тренировку Василия Ломаченко в Таиланде:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк