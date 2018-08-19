Тайсон Фьюри выиграл второй бой после возвращения на ринг и едва не поцеловал будущего соперника

Не знавший поражений экс-чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA в супертяжелом весе британский боксер Тайсон Фьюри в субботу, 18 августа, в Белфасте (Северная Ирландия) победил итальянца Франческо Пьянету. Поединок продлился все отведенные для него 10 раундов и завершился победой британца по очкам. Этот бой стал вторым для Фьюри после возвращения на ринг.

This will happen pic.twitter.com/N3xulj8YQE — THE BOXING WORLD (@TheBoxing_World) 18 серпня 2018 р.

30-летний британец одержал свою 27-ю победу в 27 боях. После боя промоутер британца Фрэнк Уоррен сообщил, что на следующей неделе будет подробная информация о готовящейся встрече Фьюри и Деонтея Уайлдера. Американец, который присутствовал на поединке, после его окончания вышел на ринг, где обменялся с британцем несколькими фразами. 32-летний американец, имеющий 40 побед в 40 боях, заявил, что Фьюри никогда не получит пояс WBC.

"У него никогда не было пояса WBC. Если он хотя бы подумает об этом поясе, ему лучше проснуться и извиниться передо мной, потому что у него никогда его не будет", – заявил Уайлдер.

"Я обещаю тебе одну вещь. Когда я приеду в Лас-Вегас, я отправлю тебя в нокаут", – ответил Фьюри.

Интересно, что во время "дуэли взглядов" Фьюри едва не поцеловал Деонтея Уайлдера:

Тайсон Фьюри в ноябре 2015 года победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA, однако впоследствии стало известно, что две его допинг-пробы были положительными, в связи с чем Британский боксерский совет временно приостановил лицензию спортсмена до завершения допингового расследования. Срок дисквалификации Фьюри истек 12 декабря 2017 года. Он вернулся на ринг 9 июня, победив албанца Сефера Сефери.