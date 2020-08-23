Эпатажный Тайсон Фьюри высказался о победе Александра Поветкина над Диллианом Уайтом

В ночь на воскресенье прошло первое значительное боксерское шоу времен коронавируса. В "Бойцовском саду" в Англии российский супертяжеловес Александр Поветкин сенсационно нокаутировал британца Диллиана Уайта. После двух нокдаунов в четвертом раунде 40-летний "Витязь" воспрял и уложил соперника в пятом.

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Теперь Александр стал официальным претендентом на чемпионский бой с Тайсоном Фьюри – обладателем пояса WBC. "Цыганский король" не стал отмалчиваться и отреагировал на произошедшее. Правда, на этот раз Тайсон не был многословным, а лишь написал на своей страничке в Twitter, что гордится победой Поветкина, добытой в 40-летнем возрасте:

Сам 32-летний Фьюри тем временем отмечал вчера полгода со своей победы над американцем Деонтеем Уайлдером, с которым он вскоре должен провести третий бой. Вполне вероятно, что в декабре, однако пока что стороны не договорились о контракте.

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