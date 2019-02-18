Тайсон Фьюри за пять боев заработает 100 млн долларов
Экс-чемпион мира подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank и каналом ESPN
Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри подписал соглашение с телеканалом ESPN и промоутерской компанией Top Rank. Контракт рассчитан на следующие пять боев Фьюри, которые теперь будут транслироваться в США на ESPN. Право показывать поединки Тайсона в Великобритании останется у телеканала BT Sport. Промоутером боксера по-прежнему будет Фрэнк Уоррен, однако теперь его сопромоутером будет Боб Арум, глава Top Rank. В общей сложности за пять боев бывший чемпион заработает чуть более 103 млн долларов.
Сам Фьюри считает, что эта сделка делает реванш с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером более осуществимым. Однако Фьюри, Уайлдер и чемпион IBF, WBA и WBO Энтони Джошуа теперь работают с конкурирующими американскими вещателями, что, возможно, сделает будущие переговоры более трудными.
Отметим, что у Уайлдера контракт с телеканалом ShowTime, а у Джошуа – со стриминговой платформой DAZN.
Первый бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоялся 1 декабря прошлого года в Лос-Анджелесе и стал одним из самых драматичных поединков последних лет. Британец в большинстве раундах был более убедительным, но в концовке боя Уайлдер дважды отправил Фьюри в нокдаун, благодаря чему вырвал ничью и отстоял титул WBC.
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