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Тайсон Фьюри за пять боев заработает 100 млн долларов

Сегодня, 17:04

Экс-чемпион мира подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank и каналом ESPN

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри. Фото: AFP
Тайсон Фьюри за пять боев заработает 100 млн долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ac9/544/5c6ac9544f003.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ac9/544/5c6ac9544f003.jpg Бокс Экс-чемпион мира подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank и каналом ESPN

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри подписал соглашение с телеканалом ESPN и промоутерской компанией Top Rank. Контракт рассчитан на следующие пять боев Фьюри, которые теперь будут транслироваться в США на ESPN. Право показывать поединки Тайсона в Великобритании останется у телеканала BT Sport. Промоутером боксера по-прежнему будет Фрэнк Уоррен, однако теперь его сопромоутером будет Боб Арум, глава Top Rank. В общей сложности за пять боев бывший чемпион заработает чуть более 103 млн долларов.

Сам Фьюри считает, что эта сделка делает реванш с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером более осуществимым. Однако Фьюри, Уайлдер и чемпион IBF, WBA и WBO Энтони Джошуа теперь работают с конкурирующими американскими вещателями, что, возможно, сделает будущие переговоры более трудными.

Отметим, что у Уайлдера контракт с телеканалом ShowTime, а у Джошуа – со стриминговой платформой DAZN.

Первый бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоялся 1 декабря прошлого года в Лос-Анджелесе и стал одним из самых драматичных поединков последних лет. Британец в большинстве раундах был более убедительным, но в концовке боя Уайлдер дважды отправил Фьюри в нокдаун, благодаря чему вырвал ничью и отстоял титул WBC.

Ранее Алина Шатерникова рассказала, как относится к возвращению Тайсона Фьюри после дисквалификации:

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Тег бокс, боксер, Тайсон Фьюри, Top Rank

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Championat.ru

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