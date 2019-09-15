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Тайсона Фьюри госпитализировали: боксеру понадобится пластическая операция

15 сентября, 12:16

Британский супертяж получил серьезное рассечение в бою против Отто Валлина

Фьюри получил серьезную травму

Фьюри получил серьезную травму / Фото: AFP

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри был доставлен в больницу после поединка с Отто Валлином в Лас-Вегасе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу одержал Фьюри. Счет судейских записок: 116-112, 117-111, 118-110.

В ходе боя Фьюри получил два серьезных рассечения. Он не стал проводить пресс-конференцию и отправился в больницу. Не исключено, что британцу потребуется пластическая операция, сообщает Sun.

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Подлый удар Валлина

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На счету 31-летнего Фьюри 29 побед (20 нокаутом), ни одного поражения и одна ничья. Следующим соперником Фьюри может стать Деонтей Уайлдер.

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут два боя между собой"Контракт подписан не только на реванш, но и на третий бой. Победитель третьего боя получит 60% от призового фонда, проигравший – 40%. Что касается второго боя, то там каждая сторона получит по 50%", – заявил Арум.

Алина Шатерникова – о поведении Фьюри

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Источник: sport24.ru

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