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Тайсону Фьюри грозит 8 лет дисквалификации за допинг с мясом дикого кабана

16 марта, 10:01

Богдан Юрков

Фермер из Ланкашира заявляет, что команда боксера пообещала ему взятку за ложные показания. Но денег он так и не получил

Британское антидопинговое агентство (UKAD) рассмотрит показания фермера Мартина Кэрфута и будет расследовать дело братьев-боксеров Фьюри – Тайсона и Хьюи – о сокрытии употребления допинга. Как сообщает Daily Mail, если вина братьев будет доказана, то каждый из них может получить дисквалификацию сроком восемь лет.

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Фермер из Ланкашира Мартин Кэрфут утверждает, что один из представителей команды Тайсона Фьюри предлагал ему 30 тыс. долларов, чтобы тот помог в сокрытии употребления боксером допинга. В частности, фермер должен был сказать, что Тайсон Фьюри провалил допинг-тест в 2016-м из-за некачественного мяса дикого кабана. Кэрфут дал показания о некачественном мясе, однако деньги за это он так и не получил.

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Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Steve Marcus

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Фрэнк Уоррен – промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри – слова фермера Мартина Кэрфута о предложенной ему взятке прокомментировал следующим образом: "Этот человек написал мне письмо в октябре прошлого года, полное ошибок, и просил денег. Я сказал ему, чтобы он убрался и обращался в британское антидопинговое агентство, а вместо этого он явно продал свою историю в газету. Тайсон никогда не встречался с этим человеком, и его история – сплошная чушь".

Промоутер Александра Усика Александр Красюк – о Тайсоне Фьюри

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бокс допинг Тайсон Фьюри

Источники: The Sun , The Daily Mail , Сегодня|Спорт

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