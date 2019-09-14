Театр одного актера: цыганский король "стал рестлером" и пытался запугать соперника на взвешивании

Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

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В Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания перед вечером бокса, где известный экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри проведет бой против шведа Отто Валлина. Ранее Тайсон Фьюри сделал громкое заявление в адрес Усика.

Фьюри "уделал" соперника, показав вес – 115, килограмм, когда Отто Уаллин оказался легче на 8 кг – 107 кг.

Но, фишкой этой пресс-конференции стало не взвешивание боксеров, а очередная выходка одиозного британца, который пришел на встречу в маске луча либре – стиль рестлинга, который особо популярен в Мексике. Этим образом он пытался напугать Отто, но соперник лишь улыбнулся в ответ и продемонстрировал флаг Швеции.

Напомним, что поединок Тайсона Фьюри и Отто Валлина состоится ранним утром – 15 сентября. Для Фьюри предстоящий бой будет вторым в 2019 году. Ранее он нокаутировал Тома Шварца.

Кстати, Фьюри и Уайлдер подписал контракт на два боя. Промоутер Боб Арум заявил, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведут два боя между собой.

Ранее экс-чемпионка мира Алина Шатерникова прокомментировала поведение Фьюри:

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