Теренс Кроуфорд – Егидиус Каваляускас: где смотреть схватку техничного и непобедимого

Кроуфорд - Каваляускас

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В ночь с 14 на 15 декабря на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке состоится интереснейший вечер бокса, главным поединком которого станет чемпионский поединок по версии WBO в полусреднем весе между непобежденным американцем Теренсом Кроуфордом (35-0, 26 КО) и обязательным претендентом на титул литовцем Егидиусом Каваляускасом (21-0-1, 17 КО).

Вечер бокса начнется 15 декабря в 02:55 по Киеву. Но поединок Кроуфорд – Каваляускас ожидают ближе к шести часам утра. В Украине бой не покажут в прямом эфире, но трансляция доступна на польском телеканале Polsat Sport.

Послужной список

32-летний Теренс Кроуфорд – из числа тех боксеров современности, которые не нуждаются в особом представлении – идеальный послужной список из 35 побед в 35 боях, 13 побед в крупнейших титульных схватках, чемпионство в трех категориях и абсолют в первом полусреднем весе. Один и самых техничных бойцов, независимо от категории. Было у него и украинское испытание – в июле 2016 года он встретился в объединительном бою с украинцем Виктором Постолом и только решением судей отобрал у него пояс WBC. Перейдя в полусредний вес, американец завоевал титул WBO в бою с Джефом Хорном в июне 2018 года, а затем дважды защищался от посягательств Хосе Бенавидеса и Амира Хана.

Теренс Кроуфорд/Top Rank

31-летний литовец Эгидиюс Каваляускас – тоже непростой парень с хорошей любительской школой – был бронзовым призером чемпионата мира 2011 года. Он также еще не знает, что такое поражения, но кроме второстепенных поясов NABF и WBO Inter-Continental в полусреднем весе, ничем не владел, несмотря на 22 поединка в профи. А в последнем бою с Рэем Робинсоном в июня была зафиксирована ничья.

Эгидиюс Каваляускас

Взвешивание

Вес Каваляускаса составил 66,5 кг, тогда как Кроуфорд оказался на 100 грамм тяжелее – 66,6 кг.

Что говорили перед боем

Теренс Кроуфорд: "Если я буду вынужден вступить в обмен ударами, то я готов. Люди, которые критикуют боксеров за то, что они стараются не давать по себе попадать, на самом деле никогда не были в ринге. Они не знают, что это за "удовольствие" получать по голове на протяжении 12-ти раундов. Боксер заходит в ринг одним, а уходить с него уже другим человеком. Фанаты же идут, покупают попкорн, а потом обсуждают поединок с семьей, говоря, что это был отличный бой. Да, это был отличный поединок для просмотра, но подумайте о бойцах, которые проходят через ад, чтобы развлечь вас. В бойцах без поражений есть нечто особенное. Они совсем по-другому защищаются. Они дерутся с совсем иной интенсивностью и агрессией. Боец, не раз проигрывавший, уже знает, как это делать, он понимает, когда его бьют. Боец же без поражений идет на тебя со всем, что у него есть. Поэтому я думал, что бой с Постолом будет тяжелее, чем он оказался".

Эгидиюс Каваляускас: "Это отличная возможность выступить против лучшего бойца в мире. Поэтому, когда я выиграю, я буду считаться одним из лучших. Безусловно, Теренс Кроуфорд – великолепный боксер, вот почему я хотел этого боя. Я занимаю первое место рейтинга по праву, и чтобы выиграть титул, нужно драться с лучшими, а лучше Теренса никого не найти. Так что я хочу этот титул и стану первым боксером литовского происхождения, который завоюет его".

Что думают букмекеры

Аналитики контор практически не оставляют шансов Каваляускасу – на его победу стоит коэффициент 9, а вот на выигрыш Кроуфорда 1.06, так что на успехе американца ничего не заработаешь. Еще более невероятна ничья – 26.0. Букмекеры даже не верят, что литовец сможет пройти все отведенные 12 раундов. По их мнению, самый вероятный исход – Теренс выиграет нокаутом, техническим нокаутом или из-за дисквалификации соперника – 1.44. А критичные седьмой и восьмой раунды – коэффициент 10.0.

Файткард вечера в Нью-Йорке

Ричард Комми (Гана, 29–2) – Теофимо Лопес (США, 14–0)

Теренс Кроуфорд (США, 25–0) – Эгидиюс Каваляускас (Литва, 21–0–1)

Джордж Камбосос (Австралия, 17–0) – Мики Бей (США, 23–2–1)

Хосе Варгас (США, 15–1) – Ноэль Мерфи (Ирландия, 14–1–1)

Майкл Конлан (Ирландия, 12–0) – Владимир Никитин (Россия, 3–0)

Эдгар Берланга (США, 12–0) – Сезар Нуньес (Испания, 16–1–1)

Джулиан Родригес (США, 18–0) – Мануэль Мендес (США, 16–6–3)

Смотрите бой-реванш Джошуа – Руис

Видео: Reuters

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