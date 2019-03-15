"Терминатор" после "Миллиона долларов": Ломаченко готовят две новые жертвы
Промоутер украинца назвал его следующих соперников. Это Ричард Комми и Майки Гарсия
Промоутер чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, кто будет следующим соперником украинца после того, как он 12 апреля сразится с Энтони Кроллой в Лос-Анджелесе. По словам Арума, это будет 32-летний боксер из Ганы Ричард Комми по прозвищу "Терминатор". На его счету – 28 побед (25 из них нокаутом) при двух поражениях.
Напомним, Комми должен был выйти против Лома уже в апреле. Но ганец получил повреждение в бою с россиянином Исой Чаниевым. У боксера проблема со связкой на правой руке. Обследование показало, что Комми вынужден пропустить из-за травмы 6-8 недель.
Тем не менее поединок Ломаченко против африканского "Терминатора" решили не откладывать в долгий ящик.
"Ломаченко дерется с топовым претендентом, которого ему назначила WBA. После этого он встретится с Ричардом Комми, чемпионом мира по версии IBF, – заявил промоутер Боб Арум. – Никто не хочет видеть его бой против Джервонты Дэвиса, он даже не легковес! Что же касается Майки Гарсии, то после того, как он подерется с Эрролом Спенсом, если он сможет спуститься в легкий вес, мы бы с удовольствием организовали такой поединок. Для Ломаченко не существует боя с равными шансами, он такой талант, которые появляются редко, но вот непобедимый Майки мог бы устроить ему хороший поединок".
Как сообщалось ранее, за месяц до боя с Энтони Кроллой по прозвищу "Миллион долларов" Ломаченко показал, как готовится к ударам ниже пояса.
Также сообщалось, что тренер, грозивший Ломаченко "убийством", снова наехал на украинца.
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