Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

"Терминатор" после "Миллиона долларов": Ломаченко готовят две новые жертвы

Сегодня, 17:52

Промоутер украинца назвал его следующих соперников. Это Ричард Комми и Майки Гарсия

Ричард Комми
Ричард Комми. Фото: Getty Images
"Терминатор" после "Миллиона долларов": Ломаченко готовят две новые жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b21/63e/5c5b2163e6c18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b21/63e/5c5b2163e6c18.jpg Бокс Промоутер украинца назвал его следующих соперников. Это Ричард Комми и Майки Гарсия

Промоутер чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, кто будет следующим соперником украинца после того, как он 12 апреля сразится с Энтони Кроллой в Лос-Анджелесе. По словам Арума, это будет 32-летний боксер из Ганы Ричард Комми по прозвищу "Терминатор". На его счету – 28 побед (25 из них нокаутом) при двух поражениях.

Напомним, Комми должен был выйти против Лома уже в апреле. Но ганец получил повреждение в бою с россиянином Исой Чаниевым. У боксера проблема со связкой на правой руке. Обследование показало, что Комми вынужден пропустить из-за травмы 6-8 недель.

Тем не менее поединок Ломаченко против африканского "Терминатора" решили не откладывать в долгий ящик.

"Ломаченко дерется с топовым претендентом, которого ему назначила WBA. После этого он встретится с Ричардом Комми, чемпионом мира по версии IBF, – заявил промоутер Боб Арум. – Никто не хочет видеть его бой против Джервонты Дэвиса, он даже не легковес! Что же касается Майки Гарсии, то после того, как он подерется с Эрролом Спенсом, если он сможет спуститься в легкий вес, мы бы с удовольствием организовали такой поединок. Для Ломаченко не существует боя с равными шансами, он такой талант, которые появляются редко, но вот непобедимый Майки мог бы устроить ему хороший поединок".

Как сообщалось ранее, за месяц до боя с Энтони Кроллой по прозвищу "Миллион долларов" Ломаченко показал, как готовится к ударам ниже пояса.

Также сообщалось, что тренер, грозивший Ломаченко "убийством", снова наехал на украинца.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег бокс, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Боб Арум, Ричард Комми, Энтони Кролла

Вы сейчас просматриваете новость " "Терминатор" после "Миллиона долларов": Ломаченко готовят две новые жертвы". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Усик со слезами перепел "Чайф": "Какая боль! Какая боль! Челси – Динамо Киев – 5:0"

Сегодня, 16:56

Украинский боксер взорвал интернет песней о разгроме своей любимой команды в Лиге Европы

Полицейские застрелили мать чемпиона мира по боксу

12 марта, 11:04

Женщина вынула нож и стала размахивать им перед лицом заместителя шерифа

У Юлии Началовой начался отек мозга

Навка откровенно рассказала о разводе

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Данилко обвинили в хищении ребенка "на органы": певец о скандале

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

"Будете в Гааге с Путиным:" Украинец дал отпор пропагандистам РФ
Загрузка...

Шевченко объяснил Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси"

Вчера, 23:58

Президент киевского клуба и тренер сборной Украины: в сеть попал забавный кадр из вип-ложи

"Динамо" бито в Киеве со счетом 0:5, дальше в еврокубках – без украинских клубов

Вчера, 21:51

Киевляне в 1/8 финала Лиги Европы проиграли "Челси" с общим счетом 0:8

Американцу, обставившему Виталия Кличко, предлагают 25 миллионов долларов за бой с Владимиром

Вчера, 09:05

Деонтею Уайлдеру готовят в соперники сразу двух украинцев – Александра Усика и Кличко-младшего

Лига чемпионов: все результаты 1/8 финала

Вчера, 08:40

В восьмерку лучших пробились четыре клуба из Англии. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала – в пятницу

Зинченко после разгрома "Шальке" превратился в Коноплянку

13 марта, 10:49

Украинский защитник "МанСити" посмеялся над разгромленным Конопой и ушел с поля в его футболке

Лиза Галкина случайно выдала секрет Пугачевой

Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)

Появились новые факты о состоянии Началовой