Тейлор – Прогрейс: где смотреть финал Всемирной боксерской суперсерии

Расписание трансляций и время начала грандиозного вечера бокса в Лондоне

Реджийс Прогрейс и Джош Тейлор сойдутся в битве за звание чемпиона WBSS / Фото: Twitter

В субботу, 26 октября, состоится финал Всемирной боксерской суперсерии в первом полусреднем весе. В ринг выйдут непобежденные боксеры: чемпион WBA американец Реджис Прогрейс и обладатель пояса IBF британец Джош Тейлор. Помимо титулов IBF, WBA, на кону боя Прогрейс – Тейлор будет стоять бриллиантовый WBC и титул по версии журнала The Ring. А в андеркарте финала WBSS состоится бой Чисора – Прайс.

Тейлор – Прогрейс: прогноз на бой. Аналитики считают американского боксера фаворитом поединка. Коэффициент на победу Прогрейса составляет 1.65, тогда как ставку на успех Тейлора можно сделать с коэффициентом 2.25.

Тейлор – Прогрейс где смотреть трансляцию:

канал Xsport

канал Матч ТВ

канал Матч Планета

канал Матч Боец

SKY Box Office

Бой начнется, ориентировочно, в 23:55 по киевскому времени.

Прогрейс – Тейлор: взвешивание. Американский боксер уложился в лимит первого полусреднего веса (до 63,5 кг) только со второй попытки, и для этого ему пришлось полностью раздеться. Результаты взвешивания: Джош Тейлор – 63,3 кг, Реджис Прогрейс – 63,5 кг. Видео взвешивания:

Реклама

Тейлор – Прогрейс: сравнение боксеров. 28-летний Джош Тейлор провел на профи-ринге 15 боев и во всех победил, причем 12 раз досрочно, а это очень внушительный показатель для суперлегкого веса. Британец – левша, его рост – 178 сантиметров, размах рук – 177 сантиметров.

30-летний Реджийс Прогрейс в профессионалах провел 24 поединка и во всех победил, 20 раз – нокаутом. Боксирует также в стойке левши, уступает своему оппоненту в росте и размахе рук, эти параметры у него 173 и 170 сантиметров соответственно. Прогрейс все свои бои проводил в США, это будет его первый бой за границей.

Реджийс Прогрейс и Джош Тейлор / Фото: Reuters

Ранее бой был под угрозой, потому что Прогрейс угрожал отказаться от участия в финале турнира из-за нарушения организаторами установленных контрактом сроков проведения боев и задержек с выплатой гонорара. Его юристы подали соответствующий судебный иск, который недавно был отозван.

В рамках октябрьского вечера также состоится любопытный поединок в супертяжелом весе, в котором сойдутся два британца: бронзовый призер Олимпийских игр Дэвид Прайс и бывший претендент на чемпионский титул Дерек Чисора.

Напомним, что в прошлом году турнир WBSS в крузервейте выиграл украинский боксер Александр Усик, который в 2019-м перешел в супертяжеловесы и уже одержал одну победу в новой для себя весовой категории.

Видео одной из тренировок Усика в США:

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама