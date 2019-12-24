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The Ring назвал лауреатов года: лучший боксер Альварес, приз за нокаут – Уайлдеру

24 декабря, 00:17

В трех номинациях фигурируют Энтони Джошуа и Энди Руис

Сауль Альварес

Сауль Альварес / Фото: Reuters

Чемпион мира в пяти весовых категориях мексиканец Сауль Альварес назван боксером года по версии The Ring. В 2019 году Альварес объединил титулы в среднем весе и завоевал пояс WBO в полутяжелом весе, победив россиянина Сергея Ковалева. Ранее Альварес был признан боксером года по версии канала ESPN.

Отметим, что звание лучшего тренера 2019 года досталось наставнику Канело Эдди Рейносо.

Читайте также: Номер один мирового бокса отказался от "российского" титула: Канело отдал пояс WBO

Все награды The Ring-2019:

Бой года:

Наоя Иноуэ – Нонито Донэр (финал WBSS в легчайшем весе)

Нокаут года:

Деонтей Уайлдер – Луис Ортис

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Сюрприз года:

Победа Энди Руиса над Энтони Джошуа

Раунд года:

Третий раунд первого боя Джошуа – Руис

В тренде
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Событие года:

Реванш Джошуа – Руис

Возвращение года:

Джамил Херринг

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Лучший молодой боксер:

Верджил Ортис-младший

Наиболее вдохновляющий:

Хосе Рамирес

Отметим, что Хосе Рамирес, получивший награду за акцию, посвященную борьбе с раком, станет следующим соперником нашего Виктора Постола. Поединок за титулы WBC и WBO в полусреднем весе состоится 1 февраля в США.

Мы уже писали, что американский чемпион Рамирес проиграл дуэль взглядов украинскому бойцу Постолу. Накануне в США, раскручивая будущий поединок, соперники провели первую дуэль взглядов.

Сауль Альварес

Сауль Альварес

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бокс Деонтей Уайлдер Сауль Альварес Хосе Рамирес Энтони Джошуа The Ring

Источник: Сегодня|Спорт

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