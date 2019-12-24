The Ring назвал лауреатов года: лучший боксер Альварес, приз за нокаут – Уайлдеру

Чемпион мира в пяти весовых категориях мексиканец Сауль Альварес назван боксером года по версии The Ring. В 2019 году Альварес объединил титулы в среднем весе и завоевал пояс WBO в полутяжелом весе, победив россиянина Сергея Ковалева. Ранее Альварес был признан боксером года по версии канала ESPN.
Отметим, что звание лучшего тренера 2019 года досталось наставнику Канело Эдди Рейносо.
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Все награды The Ring-2019:
Бой года:
Наоя Иноуэ – Нонито Донэр (финал WBSS в легчайшем весе)
Нокаут года:
Деонтей Уайлдер – Луис Ортис
Сюрприз года:
Победа Энди Руиса над Энтони Джошуа
Раунд года:
Третий раунд первого боя Джошуа – Руис
Событие года:
Реванш Джошуа – Руис
Возвращение года:
Джамил Херринг
Лучший молодой боксер:
Верджил Ортис-младший
Наиболее вдохновляющий:
Хосе Рамирес
Отметим, что Хосе Рамирес, получивший награду за акцию, посвященную борьбе с раком, станет следующим соперником нашего Виктора Постола. Поединок за титулы WBC и WBO в полусреднем весе состоится 1 февраля в США.
Мы уже писали, что американский чемпион Рамирес проиграл дуэль взглядов украинскому бойцу Постолу. Накануне в США, раскручивая будущий поединок, соперники провели первую дуэль взглядов.
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