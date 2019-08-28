Тихая Убийца и Русский Витязь: кто подерется на разогреве у Ломаченко

31 августа украинские любители бокса будут прикованы к экранам, когда в Лондоне Василий Ломаченко выйдет на своей 15-й поединок на профи-ринге против британского олимпийского чемпиона Люка Кэмпбелла. Смотреть бой Ломаченко можно будет на канале "Интер" поздно вечером в субботу, а на нашем сайте будет доступен онлайн поединка.
Смотрите видео: как Кэмпбелл готовился к поединку с Ломаченко:
Кроме главного поединка Ломаченко против Кэмпбелла, зрители смогут посмотреть еще семь боев, причем несколько очень любопытных. Так, молодой британский чемпион WBC в наилегчайшем весе Чарли Эдвардс проведет вторую защиту своего титула в поединке против Хулио Сесара Мартинеса. Оба боксера имеют в пассиве всего по одному поражению.
Также в ринг 31 августа выйдет российский супертяжеловес Александр Поветкин по прозвищу Русский Витязь, который сразится с двоюродным братом Тайсона Фьюри – Хьюи Фьюри.
Также болельщики смогут насладиться женским боем. 28-летняя Саванна Маршалл, первая британская боксер-чемпион мира в любителях, проведет свой седьмой поединок в профи. Соперник девушки по прозвищу Тихая Убийца пока не определен.
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Все бои андеркарта Ломаченко – Кэмпбелл:
Чарли Эдвардс (Англия) – Хулио Сесар Мартинес (Мексика), до 50.8 кг, WBC
Хьюи Фьюри (Англия) – Александр Поветкин (Россия), супертяжи
Джошуа Буатси (Англия, Гана) – Райан Форд (Канада), до 79.4 кг, WBA International
Джо Кордина (Англия) – Гэвин Гвинн (Англия), до 61.2 кг, BBBofC
Саванна Маршалл (Англия) – уточняется, женский бой
Далтон Смит (Англия) – уточняется
Коннор Когилл (Англия) – уточняется
Накануне важного боя Ломаченко сыграл в гольф:
Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко
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