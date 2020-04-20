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"Только он может завалить Фьюри": бывший соперник Кличко назвал того, на кого бы поставил деньги

20 апреля, 12:03

Андрей Фоменко

Дэвид Хэй считает, что справиться с "Цыганским королем" может только Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Дэвид Хэй высказал свое мнение о том, кто может составить достойную конкуренцию нынешнему обладателю титула WBC Тайсону Фьюри. Напомним, в феврале Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс.

39-летний британец, который в свое время проиграл объединительный бой Владимиру Кличко, главным конкурентом для Фьюри видит своего соотечественника, обладателя поясов IBF, WBA, WBO Энтони Джошуа:

"Я думаю, лишь один человек обладает оружием, мастерством и атлетизмом, опытом, чтобы победить Фьюри. Я говорю об Энтони Джошуа. На мой взгляд, Энтони, если говорить реалистично, – единственный. Если ставить деньги, то из всех можно было ставить лишь на него. Если Джошуа сможет хорошо попасть, Фьюри упадет. Хотя в прошлый раз Фьюри хорошо справлялся с ударами Уайлдера. Но Энтони — настоящий мастер, многие недооценивают его боксерский уровень. Он еще не так долго выступает, как Фьюри, поэтому продолжает учиться. Вспомните, как Джошуа нокаутировал Александра Поветкина: нанес несколько точных ударов и все".

К слову, недавно Фьюри сравнил силу ударов Уайлдера и Кличко.

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Смотрите, как Фьюри и Уайлдер вели себя на пресс-конференции в США

Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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бокс Дэвид Хэй Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа

Источник: Metro.co.uk

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