"Только Усик может противостоять Уайлдеру. И я": Тайсон Фьюри раздал комплименты украинскому боксеру

"Цыганский король" не верит в то, что объединительный бой с Энтони Джошуа состоится

Чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версии WВС британец Тайсон Фьюри на карантине продолжает заниматься одним из своих любимых занятий – много говорить. В частности сделал интересное обещание: Фьюри даст работу тренеру Уайлдера, который выбросил белое полотенце.

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Также в разговоре на ютуб-канале iFL TV "Цыганский король" поделился мыслями о бывшем чемпионе WBC американце Деонтее Уайлдере и украинце Александре Усике:

"Уайлдер не утратил свой статус самого опасного супертяжеловеса. Он может отправить на канвас любого соперника, кроме меня. Наверное, проблемой для Уайлдера стал бы и Александр Усик. Мы с Усиком – два боксера которые смогут противостоять Уайлдеру в ринге. Я – настоящий зверь, воин, чемпион. А с Усиком ему было бы трудно, потому что Александр – опытный левша, искусный боксер. Он был абсолютным чемпионом и знает, как справиться с мощными ударами".

Также оценил вероятность объединительного поединка:

"Мы должны провести бой с Энтони Джошуа, но я не уверен, что это произойдет. И никогда не был в этом убежден. Как я могу быть уверен в этом? Джошуа должен встретиться с Кубратом Пулевым и Александром Усиком. Нет никаких гарантий, что он им не проиграет. К тому же, нет стопроцентной уверенности в том, что я побью Уайлдера. Ему нужен один точный удар в первом раунде и все: до свидания. Вот почему я ненавижу говорить о гипотетических поединках".

Недавно Фьюри сравнил силу ударов Уайлдера и Владимира Кличко.

Смотрите, как Уайлдер и Фьюри общались на пресс-конференции минувшей зимой

Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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