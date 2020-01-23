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"Толстячок" Руис бросил тренера, который привел его к победе над Джошуа

23 января, 13:06

У мексиканского боксера испортились отношение с наставником после поражения в реванше

Энди Руис

Энди Руис / Фото: Getty Images

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Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис решил прекратить сотрудничество с тренером Мэнни Роблесом, который привел его к чемпионским титулам. Отношения между боксером и наставником испортились после поражения Руиса в реванше с Энтони Джошуа.

"Я невероятно благодарен за весь тот опыт, который получил в 2019 году. Это настоящее благословение. Мы сотворили историю, и я должен быть благодарным за это. Хочу поблагодарить Энди и его отца за то, что дали мне возможность стать частью чего-то особенного. Когда Руис стал первым мексиканским чемпионом мира в супертяжелом весе, мы переписали историю", – сказал Мэнни Роблес.

Напомним, недавно Руис сообщил болельщикам, что возвращается к тренировкам, и даже попросил выбрать ему соперника на следующий бой. Сразу после этого на боксера вышел британский промоутер Эдди Хирн, предложивший Руису поединок против своего подопечного Диллиана Уайта.

Кстати, соперник украинского чемпиона мира по боксу отказался драться, но бой все равно состоится. Тарас Шелестюк выйдет на ринг в США 31 января против сильного аргентинца Верона.

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бокс боксер Энди Руис

Источник: BoxingScene

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