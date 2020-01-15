"Толстячок" Руис готовится к возвращению на ринг: известна дата первого боя

Энди Руис / Фото: Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис планирует вернуться на ринг в конце весны или начале лета, сообщает ESPN Deportes. Об этом сообщили источники, близкие к команде боксера. В феврале Руис планирует вернуться к работе в зале. Он хочет провести следующий бой в мае или июне 2020 года.

Энди Руис предыдущий поединок провел на вечере бокса в Саудовской Аравии. Тогда он решением судей проиграл в повторной встрече Энтони Джошуа и утратил звание чемпиона мира.

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Ранее сообщалось, что глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн хочет организовать бой Руиса с бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Диллианом Уайтом. Функционер предложил Руису семизначный гонорар за бой с Уайтом.

Отметим, что сразу после победы 7 декабря Джошуа согласился сразиться с толстяком Руисом еще раз. "Вы же должны были слышать – мы собираемся провести с Энди третий бой", – заявил тогда британец.

Напомним, накануне Усик провел искрометную тренировку со своим сыном. Наследника украинского супертяжа уже называют будущим царем мирового бокса.

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Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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