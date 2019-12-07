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Толстяк Энди Руис объяснил, почему он еще больше "раскабанел" перед реваншем с Джошуа

7 декабря, 07:35

Мексиканец рассчитывает, что удар, которым он нокаутировал британца в июне, теперь будет нести еще большую силу

Энди Руис

Энди Руис / Фото: Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руис (33-1, 22 КО) в интервью iFL TV объяснил, почему решил быть еще тяжелее в реванше против Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), который состоится вечером в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии. Напомним, перед ответным поединком с британским крушителем Владимира Кличко толстяк Руис не только не похудел, но и стал тяжелее Джошуа на 20 кг,завесив128,4 кг. Тогда как Эй-Джей, по сравнению с проигранным в начале лета поединком, стал легче почти на пять кило – 107,5 кг.

- Я, вероятно, буду немного тяжелее, чем в первом бою, – заявил Энди Руис. – Я хочу быть немного сильнее. Я готов к рок-н-роллу. Я чувствую себя сильным.

- Энди, мы знаем, что физический облик Джошуа изменился. Он стал стройнее. Вы думаете, это будет недостатком, потому что он, возможно, не сможет так держать удары, как в прошлый раз, и его сила уменьшится?
- Может быть, но мы не узнаем это до 7 декабря. Но это одна из причин, по которой я хотел быть немного тяжелее, чем в прошлый раз. Я хочу быть более сильным. Хочу нести в себе большую силу, – добавил Руис.

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Как мы писали ранее, Руис превращается в Валуева. "Теперь уже очевидно – Джошуа завалит этого чувака, – пишут болельщики в соцсетях. – Если один боец серьезно готовился к реваншу, то второй все это время не мог оторваться от пончиков". За исключением российского великана Валуева, никто еще не подходил к защите титулов таким тяжелым, как сейчас – Энди.

Смотрите анонс поединка Поветкина и Хантера, которые подерутся на разогреве у Руиса и Джошуа

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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бокс вес Энтони Джошуа Энди Руис

Источник: XSport

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