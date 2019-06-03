Толстяк на ринге: сенсация года Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет

Боксер-сумоист сотворил главную сенсацию в боксе, нокаутировав потенциального соперника Усика

Энди Руис. Фото: AFP

На выходных случилась главная сенсация года в мире бокса: олимпийский чемпион, обладатель чемпионских поясов WBA, WBO, IBF, IBO и желанный соперник для нашего Александра Усика британец Энтони Джошуа проиграл нокаутом малоизвестному американцу с мексиканскими корнями Энди Руису, который больше походил на колобка, чем на профессионального боксера.

Запись боя Джошуа – Руис, видео нокдаунов и нокаута

Джошуа дважды побывал в нокдауне в третьем раунде, а затем и седьмом, после чего рефери остановил бой. Для Джошуа это поражение стало дебютным на профессиональном ринге, а Руис одержал 33-ю победу (при одном поражении).

29-летний американец стал самым тяжелым чемпионом мира за последние 10 лет! Перед боем Руис перевесил Джошуа на 9 кг. Вес американца составил 121,5 кг

В последний раз боксер с богатырским весом поднимал чемпионский пояс над головой в 2008 году, когда Николай Валуев с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Джона Руиса. Но рост "Зверя с Востока", как прозвали Валуева за его габариты, составляет 213 см, а у Энди Руиса всего 188 см!

Спустя год Валуев вышел на защиту пояса WBA с весом 143,3, но проиграл бывшему крузеру Дэвиду Хэю, весившему всего 98,9 кг.

Мы составили десятку самых тяжелых боксеров в хэвивейте на момент завоевания титула за последнее десятилетие.

Топ-10 самых тяжелых чемпионов мира за последние 10 лет (на момент завоевания титула):

Год Боксер Вес Вес соперника Соперник Титул 2008 Николай Валуев 144,4 108,6 Джон Руис WBA 2019 Энди Руис 121,5 112,26 Энтони Джошуа WBA (Super), WBO, IBF, IBO 2017 Энтони Джошуа 114 108,8 Владимир Кличко WBA (Super), WBO, IBF, IBO 2016 Чарльз Мартин 113,2 98,9 Вячеслав Глазков IBF 2016 Джозеф Паркер 111,9 116 Энди Руис WBO 2015 Тайсон Фьюри 111,8 111,3 Владимир Кличко WBA (Super), WBO, IBO, IBF, The Ring 2011 Владимир Кличко 110 96,5 Дэвид Хэй WBA 2014 Бермейн Стиверн 108,6 108,4 Крис Арреола WBC 2015 Деонтей Уайлдер 99,3 108,4 Бермейн Стиверн WBC 2009 Дэвид Хэй 98,9 143,3 Николай Валуев WBA

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