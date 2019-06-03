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Толстяк на ринге: сенсация года Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет

3 июня, 16:29

Боксер-сумоист сотворил главную сенсацию в боксе, нокаутировав потенциального соперника Усика

Энди Руис
Энди Руис. Фото: AFP

На выходных случилась главная сенсация года в мире бокса: олимпийский чемпион, обладатель чемпионских поясов WBA, WBO, IBF, IBO и желанный соперник для нашего Александра Усика британец Энтони Джошуа проиграл нокаутом малоизвестному американцу с мексиканскими корнями Энди Руису, который больше походил на колобка, чем на профессионального боксера.

Запись боя Джошуа – Руис, видео нокдаунов и нокаута

Джошуа дважды побывал в нокдауне в третьем раунде, а затем и седьмом, после чего рефери остановил бой. Для Джошуа это поражение стало дебютным на профессиональном ринге, а Руис одержал 33-ю победу (при одном поражении).

29-летний американец стал самым тяжелым чемпионом мира за последние 10 лет! Перед боем Руис перевесил Джошуа на 9 кг. Вес американца составил 121,5 кг

В последний раз боксер с богатырским весом поднимал чемпионский пояс над головой в 2008 году, когда Николай Валуев с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Джона Руиса. Но рост "Зверя с Востока", как прозвали Валуева за его габариты, составляет 213 см, а у Энди Руиса всего 188 см!

Спустя год Валуев вышел на защиту пояса WBA с весом 143,3, но проиграл бывшему крузеру Дэвиду Хэю, весившему всего 98,9 кг.

Мы составили десятку самых тяжелых боксеров в хэвивейте на момент завоевания титула за последнее десятилетие.

Топ-10 самых тяжелых чемпионов мира за последние 10 лет (на момент завоевания титула):

ГодБоксерВесВес соперникаСоперникТитул
2008Николай Валуев144,4108,6Джон РуисWBA
2019Энди Руис121,5112,26Энтони ДжошуаWBA (Super), WBO, IBF, IBO
2017Энтони Джошуа114108,8Владимир КличкоWBA (Super), WBO, IBF, IBO
2016Чарльз Мартин113,298,9Вячеслав ГлазковIBF
2016Джозеф Паркер 111,9116Энди РуисWBO
2015Тайсон Фьюри111,8111,3Владимир КличкоWBA (Super), WBO, IBO, IBF, The Ring
2011Владимир Кличко11096,5Дэвид ХэйWBA
2014Бермейн Стиверн108,6108,4Крис АрреолаWBC
2015Деонтей Уайлдер99,3108,4Бермейн СтивернWBC
2009Дэвид Хэй98,9143,3Николай ВалуевWBA

Украинский чемпион мира Артем Далакян - об объединительном бое, смене веса, соперниках:

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Тег бокс, Владимир Кличко, Дэвид Хэй, Бермейн Стиверн, Тайсон Фьюри, Николай Валуев, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Энди Руис, Джозеф Паркер, Чарльз Мартин

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