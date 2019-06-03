Толстяк на ринге: сенсация года Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет
Боксер-сумоист сотворил главную сенсацию в боксе, нокаутировав потенциального соперника Усика
На выходных случилась главная сенсация года в мире бокса: олимпийский чемпион, обладатель чемпионских поясов WBA, WBO, IBF, IBO и желанный соперник для нашего Александра Усика британец Энтони Джошуа проиграл нокаутом малоизвестному американцу с мексиканскими корнями Энди Руису, который больше походил на колобка, чем на профессионального боксера.
Запись боя Джошуа – Руис, видео нокдаунов и нокаута
Джошуа дважды побывал в нокдауне в третьем раунде, а затем и седьмом, после чего рефери остановил бой. Для Джошуа это поражение стало дебютным на профессиональном ринге, а Руис одержал 33-ю победу (при одном поражении).
29-летний американец стал самым тяжелым чемпионом мира за последние 10 лет! Перед боем Руис перевесил Джошуа на 9 кг. Вес американца составил 121,5 кг
В последний раз боксер с богатырским весом поднимал чемпионский пояс над головой в 2008 году, когда Николай Валуев с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Джона Руиса. Но рост "Зверя с Востока", как прозвали Валуева за его габариты, составляет 213 см, а у Энди Руиса всего 188 см!
Спустя год Валуев вышел на защиту пояса WBA с весом 143,3, но проиграл бывшему крузеру Дэвиду Хэю, весившему всего 98,9 кг.
Мы составили десятку самых тяжелых боксеров в хэвивейте на момент завоевания титула за последнее десятилетие.
Топ-10 самых тяжелых чемпионов мира за последние 10 лет (на момент завоевания титула):
|Год
|Боксер
|Вес
|Вес соперника
|Соперник
|Титул
|2008
|Николай Валуев
|144,4
|108,6
|Джон Руис
|WBA
|2019
|Энди Руис
|121,5
|112,26
|Энтони Джошуа
|WBA (Super), WBO, IBF, IBO
|2017
|Энтони Джошуа
|114
|108,8
|Владимир Кличко
|WBA (Super), WBO, IBF, IBO
|2016
|Чарльз Мартин
|113,2
|98,9
|Вячеслав Глазков
|IBF
|2016
|Джозеф Паркер
|111,9
|116
|Энди Руис
|WBO
|2015
|Тайсон Фьюри
|111,8
|111,3
|Владимир Кличко
|WBA (Super), WBO, IBO, IBF, The Ring
|2011
|Владимир Кличко
|110
|96,5
|Дэвид Хэй
|WBA
|2014
|Бермейн Стиверн
|108,6
|108,4
|Крис Арреола
|WBC
|2015
|Деонтей Уайлдер
|99,3
|108,4
|Бермейн Стиверн
|WBC
|2009
|Дэвид Хэй
|98,9
|143,3
|Николай Валуев
|WBA
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