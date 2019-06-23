Толстяк Руис рассказал, на что потратил гонорар за сенсационную победу над Джошуа
Потенциальный соперник Усика воспользовался денежной массой, чтобы искупить вину перед своей мамой
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис рассказал о первой покупке после получения гонорара за поединок с Энтони Джошуа. "Первым делом купил маме автомобиль. Это была первая покупка после того, как я получил деньги. Купил маме машину, потому что в прошлом разбил много ее машин. Так что она должна была получить новую машину крутой марки", – приводит слова Руиса TalkSport.
Энди Руис стал чемпионом мира 1 июня 2019 года, сенсационно нокаутировав Энтони Джошуа. По данным СМИ, за тот бой толстяк Руис заработал 5,6 миллиона евро, а Джошуа получил выплату в размере 22,5 миллиона евро. В конце 2019 года Энди планирует провести реванш с Джошуа. Он может пройти на исторической родине Энди – в Мексике, также рассматриваются варианты с США и Великобританией. При этом Руис заявлял, что за бой в Великобритании он намерен получить 50 млн долларов.
Как мы писали ранее, с Усиком обязали драться победителя боя Руис – Джошуа – официально. Украинского боксера назначили обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе.
Также сообщалось, что Джошуа был нокаутирован еще до боя: вскрылась причина позорного поражения британца от Руиса. Отец Энтони Джошуа видел, что его сын не готов драться. И пытался отменить поединок. Но к нему не прислушались.
Смотрите, что вытворяет со своими соперниками в ринге Василий Ломаченко
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Толстяк Руис рассказал, на что потратил гонорар за сенсационную победу над Джошуа". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"
Источники:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно, когда состоится реванш Джошуа – Руис
Боксеры встретятся в промежутке между 16 ноября и 14 декабря