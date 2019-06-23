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Толстяк Руис рассказал, на что потратил гонорар за сенсационную победу над Джошуа

23 июня, 12:52

Потенциальный соперник Усика воспользовался денежной массой, чтобы искупить вину перед своей мамой

Руис смел Джошуа в первый день лета
Руис смел Джошуа в первый день лета. Фото: AFP

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис рассказал о первой покупке после получения гонорара за поединок с Энтони Джошуа. "Первым делом купил маме автомобиль. Это была первая покупка после того, как я получил деньги. Купил маме машину, потому что в прошлом разбил много ее машин. Так что она должна была получить новую машину крутой марки", – приводит слова Руиса TalkSport.

Энди Руис стал чемпионом мира 1 июня 2019 года, сенсационно нокаутировав Энтони Джошуа. По данным СМИ, за тот бой толстяк Руис заработал 5,6 миллиона евро, а Джошуа получил выплату в размере 22,5 миллиона евро. В конце 2019 года Энди планирует провести реванш с Джошуа. Он может пройти на исторической родине Энди – в Мексике, также рассматриваются варианты с США и Великобританией. При этом Руис заявлял, что за бой в Великобритании он намерен получить 50 млн долларов.

Как мы писали ранее, с Усиком обязали драться победителя боя Руис – Джошуа – официально. Украинского боксера назначили обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе.

Также сообщалось, что Джошуа был нокаутирован еще до боя: вскрылась причина позорного поражения британца от  Руиса. Отец Энтони Джошуа видел, что его сын не готов драться. И пытался отменить поединок. Но к нему не прислушались.

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Тег бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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