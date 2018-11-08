Тони Беллью: "Я словлю монстра. Я буду бить его по лицу"

В субботу, 10 ноября, в Манчестере украинский боксер, абсолютный чемпион мира, Александр Усик будет защищать свои чемпионские пояса в поединке против британца Тони Беллью. "Как я побью Беллью? С любовью", – заявил перед боем Усик.

Во время открытой тренировки Беллью уже привычно был значительно разговорчивее Усика. Он одновременно и продолжал нахваливать соперника, и угрожал ему: "Да, я могу проиграть этот бой, он – монстр, он – исключительный, самый сильный соперник, который у меня когда-то был – он самый полноценный боец. Если он такой хороший, как все говорят, тогда я и правда проиграю, и это нормально. Но думаю ли я, что проиграю? Абсолютно нет. Я словлю монстра. Знаю, что буду бить его по лицу. Я надеюсь, что ты сейчас в лучший форме, потому что в субботу ты получишь войну. В субботу ты узнаешь, что такое проигрывать".



Также Тони заметил, что хотел бы, чтобы английский Усика был лучше:

"Тогда мы бы обменялись треш-токингом и смогли это все лучше продать". Британец пошутил, что он в этот бой принес деньги, Усик – пояса, и в субботу они обменяются. "Но это не из-за денег, – подчеркнул Беллью. – Если бы я хотел больше денег, я бы боксировал с кем-то в супертяжах, и это было был бы не такой сильный боец. Бой с Усиком – вызов моей жизни".

К слову, английских журналистов незнание английского в Усике не смущает. "Он смешной парень – согласитесь! Умеет делать шоу. Не знает английского? Это только делает его более загадочным. Видно же, что он слушает и понимает".

В среду в Музее футбола в Манчестере прошла открытая тренировка Усика и Беллью. Сразу несколько британских медиа сделали прямое включение и один из журналистов, анализируя стиль Александра Усика с улыбкой заметил, мол, у него такие быстрые ноги, что мы должны выйти в ринг и целовать их в благодарность за возможность наблюдать за их работой.