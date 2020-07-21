Топовый украинский боксер вернется в ринг на вечере от Александра Усика

Один из топовых украинских проспектов полусреднего дивизиона Дмитрий Митрофанов (8-0-1, 5 КО) вернется в ринг 1 августа в Киеве в рамках большого боксерского вечера, организованного промоутерской компанией Александра Усика – сообщает в своем Instagram Ready to Fight. А в своем последнем поединке в феврале 2020 года Митрофанов в ринге пер как танк и смял непобедимого узбекистанца Улугбека Собирова.

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В первый день августа Митрофанов сразится с крепким чешским оппонентом Анатолием Хунаняном (9-5-1, 5 КО). Что касается Хунаняна, то он последний раз выходил в ринг в ноябре 2019 года и проиграл там по очкам бойцу из Нидерландов Джино Кантерсу. Кантерс в 2018 году пересекался с Митрофановым в андеркарде боя Александр Усик – Тони Беллью и свел поединок с ним вничью, хотя украинец побывал в нокдауне.

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Ранее генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал о перспективах средневеса Дмитрия Митрофанова:

"Митрофанов – роскошный боксер. И я искренне рад, что у него не сложилась карьера в США. Сотрудничать с таким боксером, плюс человек какой – одно удовольствие. Дмитрий – флегматичный боец, который строго придерживается плана. У тренера есть джойстик от боксера: он нажимает вперед – и боец идет вперед. Он полностью контролируемый тренером, а когда боец полностью доверяет ему, и получается результат. Когда в Штатах он тренировался в одном зале с Ломаченко и Гвоздиком, никто с ним не хотел стоять в парах. Он такой робот: гонг прозвучал – и он пошел как мельница. И останавливается тоже только с гонгом. Некомфортный – с ним очень тяжело себя проявить. Все ж хотят подвигаться, а отовсюду прилетает".

Смотрите, как Александр Усик пригласил всех на вечер бокса

Александр Усик пригласил на вечер бокса от своей промоутерской компании Видео: Instagram

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