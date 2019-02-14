Торги относительно следующего боя Ломаченко снова перенесли

Украинский боксер должен встретиться с Энтони Кроллой

Василий Ломаченко. Фото: Getty Images

Торги относительно следующего боя Ломаченко снова перенесли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/554/086/5c6554086d568.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/554/086/5c6554086d568.jpg 2019-02-14T13:43:00+02:00 Бокс Украинский боксер должен встретиться с Энтони Кроллой

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) вновь перенесла промоутерские торги по поединку между британским претендентом Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО) и чемпионом мира по версии WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

Изначально торги были запланированы на 6 февраля, но мероприятие перенесли. 13 февраля стало известно, что дедлайн снова отложили на неделю, поскольку стороны все еще договариваются по поединку.

Отметим, что сам Ломаченко уже прибыл в США и постепенно готовится к возвращению в ринг. Ранее Ломаченко должен был провести бой против чемпиона IBF Ричарда Комми, однако тот получил травму и не успеет восстановиться к февралю. Хотя WBA специально дала отсрочку Ломаченко и разрешила ему провести бой за пояс IBF, которым владеет именно Комми.

Ранее мы писали, что Василию Ломаченко не позволяют стать абсолютным чемпионом: его могут лишить одного из титулов. Украинский боксер рассказал о планах на ближайший бой.

Напомним, что WBA назвала лучшим боем года тот, в котором Ломаченко оказался в нокдауне. Украинец победил Линареса нокаутом в 10-м раунде и стал обладателем титула WBA.

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