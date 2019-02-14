Торги относительно следующего боя Ломаченко снова перенесли
Украинский боксер должен встретиться с Энтони Кроллой
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) вновь перенесла промоутерские торги по поединку между британским претендентом Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО) и чемпионом мира по версии WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).
Изначально торги были запланированы на 6 февраля, но мероприятие перенесли. 13 февраля стало известно, что дедлайн снова отложили на неделю, поскольку стороны все еще договариваются по поединку.
Отметим, что сам Ломаченко уже прибыл в США и постепенно готовится к возвращению в ринг. Ранее Ломаченко должен был провести бой против чемпиона IBF Ричарда Комми, однако тот получил травму и не успеет восстановиться к февралю. Хотя WBA специально дала отсрочку Ломаченко и разрешила ему провести бой за пояс IBF, которым владеет именно Комми.
Ранее мы писали, что Василию Ломаченко не позволяют стать абсолютным чемпионом: его могут лишить одного из титулов. Украинский боксер рассказал о планах на ближайший бой.
Напомним, что WBA назвала лучшим боем года тот, в котором Ломаченко оказался в нокдауне. Украинец победил Линареса нокаутом в 10-м раунде и стал обладателем титула WBA.
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