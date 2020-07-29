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"Тормози с такими прикидами": Усик позабавил фанатов танцем в оригинальных шортах

29 июля, 10:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Боксер весело проводит время во время подготовки к возвращению на ринг

Украинский боксер Александр Усик повеселил своих подписчиков зажигательным танцем во время тренировки, хотя ранее появилось заявление, что Усик решил отказаться от общения в социальных сетях. Боксер в футболке с надписью Симферополь и обтягивающих шортах станцевал под песню российского хип-хоп дуэта Miyagi & Andy Panda. Видео было опубликовано на странице боксера в Instagram.

"Танцуй, тренируйся и жди боя с Дереком", – подписал видео боксер.

INSTAGRAM
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Фанаты украинца с позитивом приняли новый ролик своего кумира и принялись шутить в комментариях:

  • Саааня, тормози с такими прикидами
  • Тони Фергюсон отдыхает
  • Танцор из вас, как и боксер... Превосходный
  • Отличный тамада и конкурсы интересные. Крутой
  • У вас с Тони Фергюсоном один тренер, я так понимаю)
  • Боксеры – лучшие танцоры!
  • Саня, делаешь красиво!

Александр Усик продолжает подготовку к поединку против британца Дерека Чисоры, но пока не знает, когда же состоится бой. В недавнем интервью Усик признался, что соскучился и готов боксировать даже без зрителей.

Также мы писали, что Усик весело потроллил Чисору на берегу Черного моря в компании с Ломаченко. Украинский боксер поддерживает себя в форме, готовясь к бою с британцем.

Марина Мороз про гипотетический бой боксера Усика и борца Грицая:

Марина Мороз про гипотетический бой боксера Усика и борца Грицая
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бокс боксер Александр Усик

Источник: Сегодня|Спорт

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