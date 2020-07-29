"Тормози с такими прикидами": Усик позабавил фанатов танцем в оригинальных шортах

Украинский боксер Александр Усик повеселил своих подписчиков зажигательным танцем во время тренировки, хотя ранее появилось заявление, что Усик решил отказаться от общения в социальных сетях. Боксер в футболке с надписью Симферополь и обтягивающих шортах станцевал под песню российского хип-хоп дуэта Miyagi & Andy Panda. Видео было опубликовано на странице боксера в Instagram.
"Танцуй, тренируйся и жди боя с Дереком", – подписал видео боксер.
Фанаты украинца с позитивом приняли новый ролик своего кумира и принялись шутить в комментариях:
- Саааня, тормози с такими прикидами
- Тони Фергюсон отдыхает
- Танцор из вас, как и боксер... Превосходный
- Отличный тамада и конкурсы интересные. Крутой
- У вас с Тони Фергюсоном один тренер, я так понимаю)
- Боксеры – лучшие танцоры!
- Саня, делаешь красиво!
Александр Усик продолжает подготовку к поединку против британца Дерека Чисоры, но пока не знает, когда же состоится бой. В недавнем интервью Усик признался, что соскучился и готов боксировать даже без зрителей.
Также мы писали, что Усик весело потроллил Чисору на берегу Черного моря в компании с Ломаченко. Украинский боксер поддерживает себя в форме, готовясь к бою с британцем.
Марина Мороз про гипотетический бой боксера Усика и борца Грицая:
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