"Тормози с такими прикидами": Усик позабавил фанатов танцем в оригинальных шортах

Боксер весело проводит время во время подготовки к возвращению на ринг

Украинский боксер Александр Усик повеселил своих подписчиков зажигательным танцем во время тренировки, хотя ранее появилось заявление, что Усик решил отказаться от общения в социальных сетях. Боксер в футболке с надписью Симферополь и обтягивающих шортах станцевал под песню российского хип-хоп дуэта Miyagi & Andy Panda. Видео было опубликовано на странице боксера в Instagram.

"Танцуй, тренируйся и жди боя с Дереком", – подписал видео боксер.

INSTAGRAM

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Фанаты украинца с позитивом приняли новый ролик своего кумира и принялись шутить в комментариях:

Саааня, тормози с такими прикидами

Тони Фергюсон отдыхает

Танцор из вас, как и боксер... Превосходный

Отличный тамада и конкурсы интересные. Крутой

У вас с Тони Фергюсоном один тренер, я так понимаю)

Боксеры – лучшие танцоры!

Саня, делаешь красиво!

Александр Усик продолжает подготовку к поединку против британца Дерека Чисоры, но пока не знает, когда же состоится бой. В недавнем интервью Усик признался, что соскучился и готов боксировать даже без зрителей.

Также мы писали, что Усик весело потроллил Чисору на берегу Черного моря в компании с Ломаченко. Украинский боксер поддерживает себя в форме, готовясь к бою с британцем.

Марина Мороз про гипотетический бой боксера Усика и борца Грицая:

Марина Мороз про гипотетический бой боксера Усика и борца Грицая

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