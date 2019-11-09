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Тот, что лучше Усика: ужасные травмы японского Монстра после выигрыша боксерской суперсерии

9 ноября, 20:22

Наойя Инуэ в победном поединке за титул короля легчайшего веса получил два лицевых перелома

Инуэ vs Донэйр

Инуэ vs Донэйр / Фото: Getty Images

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Чемпион мира по версиям WBA, IBF в легчайшем весе Наойя Инуэ (19-0, 16 КО), который в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) победил по очкам легендарного филиппинца Нонито Донэйра (40-5, 26 КО), получил во втором раунде боя два лицевых перелома. Ранее австралийский боксер не смог пережить спарринг-сессию.

Яркие моменты боя Инуэ – Донэйр

От пропущенного левого сбоку у 26-летнего японца образовались переломы правой глазницы и носа, который кровоточил весь поединок. Тем не мене, сам Наойя Инуэ по прозвищу Монстр сообщил, что операция ему не понадобится.

"Доктор сказал, что операция не потребуется, но через месяц нужно пройти еще одно обследование. А после я уже определюсь в графиком тренировок", – заявил Инуэ, которому для победы над Донэйром понадобились 116 точных силовых ударов

Отметим, что в свежем рейтинге лучших боксеров современности, опубликованном авторитетным журналом The Ring, Наойя Инуэ занимает четвертую строчку, опережая Александра Усика, который значится пятым.

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Добавим, что в последнее время, к сожалению, все больше боксерских поединков приводят к трагическим последствиям. Как сообщалось ранее, американец, дравшийся на разогреве у Усика, умер от полученных ударов. Патрику Дэю было 27 лет.

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бокс Александр Усик WBSS Наойя Инуэ

Источники: Сегодня|Спорт , XSport

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