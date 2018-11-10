Трансляция боя Усик – Белью и вечера бокса в Манчестере

В субботу, 10 ноября, в Манчестере проходит большое боксерское шоу, главным событием которого станет поединок абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом веса Александра Усика и британца Тони Белью. Мы проводим текстовый онлайн боя Усик – Белью с фото и комментариями по раундам, а также результатами андеркарта. Ожидается, что главный поединок начнется после 00:10 по киевскому времени.

Трансляция боя Усик – Белью

Прогноз букмекеров на бой Усик – Белью. Эксперты практически не сомневаются в победе украинского боксера. Коэффициент на победу чемпиона равен всего 1.13, тогда как на победу Белью он составляет 6.75, а на ничью – 28. Также по котировкам букмекеров можно сделать вывод, что они ожидают завершения боя Усик – Белью в 9-10 раундах досрочной победой украинца.

Усик – Белью: во сколько начало и где смотреть бой: cписок трансляций чемпионского поединка в Манчестере. В Украине бой в прямом эфире покажет канал "Интер".

Накануне поединка состоялось официальное взвешивание перед боем Усик – Белью. Оба боксера без проблем вложились в лимит тяжелой весовой категории (до 90.7 кг). Весы под чемпионом показали 89.8 кг, а претендент из Британии оказался немного тяжелее – 90.26 кг.

Отметим, что многие эксперты верят, что Белью сможет победить Усика. Эдди Хирн, Маурисио Сулейман и Владимир Хрюнов говорят, за счет чего Беллью может победить Усика.