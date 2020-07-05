Тренер Александра Гвоздика рассказал о причине ухода успешного украинского боксера из спорта

Одной из самых неожиданных новостей в мире бокса в июне стало сообщение о то, что украинец Александр Гвоздик завершает карьеру. После некоторого молчания Гвоздик объяснил решение уйти из спорта. Однако харьковчанин, который живет в США, оставил себе путь для возвращение.

Реклама

Теперь своим мнением об уходе Александра поделился его бывший тренер. Знаменитый Тедди Атлас рассказал, что украинец не завершил бы карьеру, если бы была возможность организовать поединок. Слова специалиста приводит isport.ua со ссылкой на издание The fight:

"Гвоздик сам сказал, что ему необходимо полгода, чтобы восстановиться. Так что и я хотел, чтобы Александр отдохнул шесть месяцев. А затем промоутеры должны были организовать его возвращение. Он был готов вернуться на ринг в апреле, мы все были готовы. Промоутеры уже говорили о поединке, но его все не было. Потом отменился еще один. Такое бывает. Если бы один из этих боев состоялся, то он бы еще боксировал. Однако, этого не произошло. Так что его решение – это разочарование от того, что бой сорвался".

Читайте также о том, что Редкач не верит в уход Гвоздика из спорта: "Он еще станет чемпионом мира".

Смотрите, как Александр проводил тренировку

Александр Гвоздик, тренировка

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама