Тренер Гассиева назвал россиянина самым агрессивным соперником в карьере Усика

Сегодня, 14:01

Украинец Александр Усик встретится с россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS)

Александр Усик и Мурат Гассиев. Фото Getty
Александр Усик и Мурат Гассиев. Фото Getty

Тренер российского чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурата Гассиева Абель Санчес считает своего боксера самым агрессивным за всю карьеру украинского тяжеловеса Александра Усика.

Ранее Гассиев в 12-м раунде нокаутировал Дортикоса в бою за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе и вышел в финал WBSS.

"Я думаю, что Усик заслуженно первый сеянный в WBSS, но и у Гассиева есть неплохие шансы на победу. Усик никогда не сталкивался с таким парнем, как Мурат, и Мурат никогда не сталкивался с таким парнем, как Усик. Гассиев агрессивние всех предыдущих соперников Усика. Нам необходимо будет бегать за ним и держать возле канатов. Необходимо, чтобы Усик постоянно чувствовал давление со стороны Гассиева, только так мы сможем до него добраться", – сказал Санчес.

Напомним, украинец Александр Усик встретится 11 мая в Саудовской Аравии с россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.

В полуфинале Александр Усик по очкам победил латвийца Майриса Бриедиса.
украинские боксеры, Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс

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BoxingTalk

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