Тренер Гассиева назвал россиянина самым агрессивным соперником в карьере Усика

Тренер российского чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурата Гассиева Абель Санчес считает своего боксера самым агрессивным за всю карьеру украинского тяжеловеса Александра Усика.

Ранее Гассиев в 12-м раунде нокаутировал Дортикоса в бою за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе и вышел в финал WBSS.

"Я думаю, что Усик заслуженно первый сеянный в WBSS, но и у Гассиева есть неплохие шансы на победу. Усик никогда не сталкивался с таким парнем, как Мурат, и Мурат никогда не сталкивался с таким парнем, как Усик. Гассиев агрессивние всех предыдущих соперников Усика. Нам необходимо будет бегать за ним и держать возле канатов. Необходимо, чтобы Усик постоянно чувствовал давление со стороны Гассиева, только так мы сможем до него добраться", – сказал Санчес.

Напомним, украинец Александр Усик встретится 11 мая в Саудовской Аравии с россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.

В полуфинале Александр Усик по очкам победил латвийца Майриса Бриедиса.