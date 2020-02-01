Наставник Гвоздика готов тренировать Руиса, но только при определенных условиях

Энди Руис / Фото: Getty Images

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Тренер Тедди Атлас сказал, что сотрудничество с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом возможно только в том случае, если это не помешает его работе с украинцем Александром Гвоздиком. Ранее мы рассказывали, что "Толстячок" Руис бросил тренера, который привел его к победе над Джошуа.

"Пусть для начала выслушают мои ожидания. Затем мне предстоит решить, хочу ли я тренировать Руиса. После этого я должен убедиться, что наше сотрудничество не будет мешать моему первоочередному приоритету, которым является мой единственный боец – Александр Гвоздик", – сказал Атлас.

Напомним, недавно Руис сообщил болельщикам, что возвращается к тренировкам, и даже попросил выбрать ему соперника на следующий бой. Сразу после этого на боксера вышел британский промоутер Эдди Хирн, предложивший Руису поединок против своего подопечного Диллиана Уайта.

Кстати, боксер Редкач объяснил, зачем укусил соперника. Украинский боксер утверждает, что сделал это для того, чтобы соперник его отпустил.

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