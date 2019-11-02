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Тренер Гвоздика намекнул, что Ковалева могут засудить в бою с Альваресом

2 ноября, 20:20

Сопернику российского боксера не дадут проиграть по очкам, ведь он - главная звезда бокса

Тедди Атлас

Тедди Атлас / Фото: Getty Images

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Тренер экс-чемпиона мира украинца Александра Гвоздика знаменитый американец Тедди Атлас заявил, что у россиянина Сергея Ковалева нет шансов победить мексиканца Сауля Альвареса по очкам. Напомним, их бой состоится сегодня ночью в Лас-Вегасе, на кону будет стоять пояс WBO в полутяжелом весе. Ковалев – Альварес: онлайн боя уже есть на нашем сайте.

"Я хотел бы найти кого-то, кто купится на идею, что у Ковалева есть шанс выиграть решением у Альвареса. Сауль сейчас является лицом спорта, это самое большое имя в боксе, он дойная корова для промоутеров, он подписал контракт на 360 миллионов долларов. Поэтому, пожалуйста, покажите мне глупца, и я продам ему мост", – сказал Атлас.

В активе Ковалева 34 победы при трех поражениях, также один бой завершился ничьей. Канело за свою профессиональную карьеру одержал 52 победы в 55 боях.

Ранее мы писали, что Ковалеву пришлось раздеться, чтобы не потерять пояс перед боем с Альваресом. Российский боксер снял с себя полотенце на взвешивании.

Отметим, что год назад Сауль "Канело" Альварес подписал контракт с онлайн-стримингом DAZN сроком на 5 лет, за которые мексиканец должен провести 10 поединков. При этом финансовая награда Альваресу составляет 365 миллионов долларов – это самая большая гарантированная выплата в истории спорта.

Читайте также: Смерть в ринге – ТОП-10 боксеров, погибших от травм во время боя

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бокс Сауль Альварес Тедди Атлас Сергей Ковалев

Источник: Sportbox

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