Тренер Пакьяо против боя с Ломаченко: "Годы берут свое"
Роуч считает, что реванш с Хорном был бы отличным вариантом заверешения карьеры
Американский тренер знаменитого филиппинского боксера Мэнни Пакьяо Фредди Роуч заявил, что его подопечному не нужен поединок против украинского боксера Василия Ломаченко. Пакьяо не раз говорил, что хочет бой с Ломаченко, украинец же отнекивался, кивая на возраст соперника.
Против боя с филиппинцем выступал и менеджер украинца Эгис Климас: "Если поединок с Пакьяо состоится, все скажут, что Ломаченко избил старика".
"Я счастлив, что 16 лет был рядом с Мэнни. Ему 39 лет и, хотя у него по-прежнему есть скорость и мощь, годы берут свое. Реванш с Хорном будет хорошим вариантом закончить карьеру. Я бы не хотел, чтобы Мэнни дрался с Василием Ломаченко или Теренсом Кроуфордом; это не те соперники, которые ему (сейчас) нужны", – отметил коуч.
В июле 2017 года 39-летний Пакьяо проиграл австралийцу Джеффу Хорну. Всего на профессиональном ринге филиппинец одержал 60 побед (38 – нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих.
Предыдущий раз он выходил на ринг 14 июля, когда победил Лукаса Матиссе и стал обладателем пояса чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Напомним, что Мэнни Пакьяо – первый и единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях.
Вы сейчас просматриваете новость "Тренер Пакьяо против боя с Ломаченко: "Годы берут свое"". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"