Тренироваться нужно мне, а зацепят вас: Усик повторил сцену из "Бригады"

Александр как всегда на позитиве

Безумная радость Усика / Фото: Instagram

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) повторил сцену из российского сериала "Бригада".

"Умейте всем страхам в лицо рассмеяться": Александр Усик написал новый стих

9 Сер 2019 р. о 11:27 PDT INSTAGRAM (@lomus_official)

На видео украинский боксер выдал пламенную речь из известного сериала. В роли актеров также выступил его тренер и партнеры по сборам. Отметим, что Александр готовится к дебюту в супертяжах и в данный момент находится в Калифорнии.

Напомним, что ранее Александр Усик написал стихотворение об Украине. Украинский боксер написал его во время подготовки к бою с Майрисом Бриедисом в полуфинале WBSS и ранее никому не показывал.

Мы сообщали, что появилась новая дата дебюта Александра Усика в супертяжелом весе. Украинский боксер Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena, сообщает ESPN. Вероятно, первым соперником украинца в новой весовой категории станет камерунский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категорииКарлос Такам (36-5-1, 28 КО).

Усик танцует за рулем машины

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