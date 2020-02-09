Тренируется на "мешках": сын Эвандера Холифилда одержал третью победу в профи

Эван Холифилд / Фото: Instagram

Сын легендарного американского боксера Эвандера Холифилда Эван Холифилд (3-0, 3 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге. 22-летний американец, выступающий в первом среднем весе, нокаутировал малоизвестного "мешка" Трэвиса Неро (1-6, 1 КО). Уже в перовом раунде Неро трижды побывал на канвасе, после чего рефери остановил поединок.

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Интересно, что Эван Холифилд дебютировал на профессиональном ринге только в ноябре прошлого года, когда в первом раунде нокаутировал Ника Уинстеда. Бой продлился всего 16 секунд! В следующий раз Холифилд-младший вернулся на ринг спустя 19 дней и снова победил, на этот раз Генри Мендеса.

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Эвандер Холифилд провел на профессиональном ринге 56 поединков, в 44 одержал победы, причем 29 нокаутом, 10 боев проиграл, 2 боя свел вничью. Холифилд-старший стал первым, кому удалось стать абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, после чего он подался в супертяжи и повторил там свой успех, а два года назад его имя появилось в Международном зале боксерской славы.

Кстати, наш Александр Усик уже успел побить несколько рекордов Холифилда. Сначала Усик побил рекорд Холифилда по скорости завоевания чемпионского титула, затем обошел американца по скорости объединения поясов и, наконец, в самый короткий срок завоевал абсолютку крузервейта.

Смотрите, как нокаутировали самого толстого боксера:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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