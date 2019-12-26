Третий – лишний: в лагере Джошуа заявили, что новый бой с Руисом ему уже не нужен

По мнению тренера британского супертяжа, победой над толстяком "в дюнах" Энтони всем все доказал

/ Фото: Reuters

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Новый тренер Энтони Джошуа Анхель Фернандес считает, что британец должен отказаться от идеи проведения третьего поединка с Энди Руисом. Напомним, Эй-Джей проиграл толстяку в начале лета, но 7 декабря в Саудовской Аравии Джошуа взял реванш у Руиса, одолев того по очкам единогласным решением судей.

Смотрите видео реванша Джошуа – Руис

"Третий бой? Зачем? 7 декабря Джошуа уложил его спать. Не думаю, что ему следует проводить третий бой с Руисом, – заявил Анхель Фернандес. – Но если это случится, то так тому и быть. Это не мне решать, а менеджерам Джошуа. Им виднее, что для него лучше. Могу точно сказать, что если третий поединок с Руисом случится, мы будем к нему готовы"

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Смотрите, как Руис избивал Джошуа в июне

"Грустно слышать, как Руис рассказывает, будто он проиграл Джошуа из-за постоянных вечеринок перед боем. Джошуа никогда не оправдывался. Энтони свое июньское поражение принял очень мужественно, – добавил Анхель Фернандес. – На самом деле Руис проиграл реванш потому, что Джошуа не дал ему ничего сделать. Вечеринки тут ни при чем. Но мне понятно, почему Руис все сваливает на них. Он хочет трилогии с Джошуа"

Энди Руис и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Отметим, что сразу после победы 7 декабря Джошуа согласился сразиться с толстяком Руисом еще раз. "Вы же должны были слышать – мы собираемся провести с Энди третий бой", – заявил тогда британец. Вопрос только – когда? Для начала Энтони нужно разобраться, с кем он проведет обязательную защиту своих титулов – с Кубратом Пулевым или Александром Усиком.

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